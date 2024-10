Seine Auswechslung tegen Union Berlin ließ bereits nichts Gutes erahnen, jetzt stht fest, dass Nathan Ngoumou de Borussen met een Muskelphaserriss voordat fehlen wird. Het feit dat er een MRT-Untersuchung is na de 1:0-Sieg am Wochenende gegen Union Berlin, bei dem Offensivspieler das Feld in der Schlussphase angeschlagen hatte verlassen müssen.