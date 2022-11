Natasha Jonas weist die „Gedankenspiele“ von Marie-Eve Dicaire zurück, nachdem sie sich vor der Vereinigung des Weltmeistertitels am Samstag gegenüberstanden | Box-News

Marie-Eve Dicaire ragte über Natasha Jonas auf, als die beiden nach ihrer letzten Pressekonferenz gegeneinander antraten.

Es war eine Erinnerung daran, dass, während Jonas beim Wiegen am Freitag leicht in der Lage sein sollte, die 154-Pfund-Grenze zu erreichen, die Kanadierin Dicaire ihre Karriere damit verbracht hat, in dieser Gewichtsklasse zu kämpfen.

Während der Wettkampf am Samstag Jonas‘ dritter WM-Kampf sein wird, ist es auch erst ihr dritter Kampf im Superweltergewicht.

Dicaire beabsichtigt, diesen Größenunterschied in der Kampfnacht zu nutzen, und während ihres Duells war ihr Größenvorteil deutlich zu sehen.

„Sie hatte auch Absätze an“, bemerkte Jonas schnell. „Und ich verstehe warum – übertrieben, wie groß sie war. Weil ich sie mit ihren Schuhen gesehen habe, wie Turnschuhe, und das erste, was ich zu Joe gesagt habe [Gallagher, her coach] war sie nicht so groß, wie ich dachte, sie war.

„Aber als wir in das Kopf-an-Kopf-Rennen kamen, zog sie offensichtlich ihre Absätze an, was sie ein bisschen größer machte.

„Es war ein bisschen wie ein Gedankenspiel.“

Eine, von der Jonas überzeugt ist, dass sie nicht funktionieren wird. Die Liverpudlianerin hatte vor ihrem Aufstieg zum Superwelter mit Superfeder und Leichtgewicht operiert. Sie verspricht, dass sie sich von größeren Gegnern nicht einschüchtern lässt.

„Jeder ist bei diesem Gewicht größer. Der Kampf gegen größere Menschen ist nichts Neues für mich“, sagte sie Sky Sports.

„[As an amateur] Ich habe mit 75 Kilo angefangen, also ist das nichts ganz Neues für mich. Jeder denkt: ‚Sie ist aus der Superfeder gesprungen.‘ Ich habe eigentlich dort angefangen und bin in meiner Amateurzeit untergegangen. Jetzt gehe ich einfach wieder hoch.

„Das Komische am Gewicht ist, dass es in allen möglichen Formen und Größen vorkommt“, fügte sie hinzu. „Auf die Größe kommt es nicht an.“

Obwohl sie die kleinere Kämpferin ist, besteht Jonas darauf, dass sie die verletzendere Puncherin der beiden ist.

„Ich denke nicht, dass größerer Schlag das richtige Wort ist. Ich denke, Geschwindigkeit und Genauigkeit entsprechen den harten Schlägen. Und habe ich das? Ja, in Hülle und Fülle“, sagte Jonas.

Sie demonstrierte ihre Kraft, als sie Chris Namus besiegte und im Februar ihren ersten Weltmeistertitel im Superweltergewicht gewann. Aber Jonas‘ effektivstes Werkzeug gegen Dicaire könnte ihre Beinarbeit sein.

„Beweg deine Füße und sei klug. Du kannst nicht in der Nähe bleiben und dich festhalten und dich von ihr ringen und misshandeln lassen, du musst nur klug sein und in Bewegung bleiben. Genau wie Namus sie in Bewegung gehalten hat, habe ich es nicht getan lass sie setzen. Ich ging weiter, also musste sie jedes Mal zurücksetzen und neu mischen „, erklärte Jonas.

„Es wird hart. Es wird hart. Ich muss mich an Orte begeben, an denen ich noch nie zuvor war, und tief graben. Aber das habe ich schon oft gemacht.“

Jonas kehrte nach einer vernichtenden Niederlage gegen Viviane Obenauf im Jahr 2018 zurück, um Terri Harper und Katie Taylor enge, hart umkämpfte Kämpfe zu liefern, bevor er bereits in diesem Jahr die WBO- und WBC-Titel vereinte.

„Obenauf kommt und gewinnt und es war eine Schockniederlage, die meinen Stolz, mein Selbstvertrauen und mein Ego verletzt hat. Ich musste weggehen, mich in kleine Stücke zerlegen und wieder aufbauen, aber auch die Fehler beheben, die ich gemacht habe an erster Stelle“, sagte Jonas.

„Ich glaube nicht, dass es im Boxen eine bessere Geschichte gibt. Wenn ich am Samstag gewinne, ist es eine Geschichte, es ist ein Jahr.“

Ein Sieg über Dicaire würde nicht nur den IBF-Titel zu Jonas‘ Sammlung von Meisterschaften hinzufügen, sondern sie auch für noch größere Kämpfe im nächsten Jahr gut positionieren.

„Ich war schon einmal in dieser Position, wenn man in einer Siegesserie ist, gibt es viele Möglichkeiten und viele Türen stehen offen“, warnte Jonas.

„Wenn du verlierst, schließen sich all diese Türen und das habe ich schon einmal gemacht. Deshalb konzentriere ich mich so auf morgen.

„Denn wenn es am Samstag nicht passiert, öffnen sich alle Türen – und wir reden über Katie, wir reden über Chantelle [Cameron]wir sprechen über [Jessica] McCaskill, wir reden über Terri, wir reden über Claressa Shields – wenn es am Samstag nicht passiert und ich nicht das Ergebnis erziele, das ich will und in einem guten Stil gewinne, dann schließen sich all diese Türen wieder. „

