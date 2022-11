Natasha Jonas inspiriert Caroline Dubois und die nächste Generation im Frauenboxen: „Wir brauchten nur die Welt, um zu sehen, wie gut wir waren“ | Box-News

Für Natasha Jonas ist der Punkt bewiesen. Sie war ein wichtiger Teil der Generation, die dem Frauenboxen den Weg zum Durchbruch auf der höchsten Ebene des internationalen Sports geebnet hat.

Jonas‘ eigene Rolle beim exponentiellen Wachstum des Sports ist noch nicht beendet. Am Samstag live weiter Sky Sportsgeht sie in ihren zweiten aufeinander folgenden Weltmeistertitel-Vereinigungskampf.

Die Liverpoolerin war die erste britische Boxerin, die sich für die Olympischen Spiele qualifizierte, und in London 2012 war sie die erste Frau, die für das Team GB boxte.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Jonas wird gegen Dicaire kämpfen, wenn sie versucht, drei Weltmeistertitel im Superweltergewicht zu vereinen



Jetzt ist sie die vereinte WBO- und WBC-Weltmeisterin und kämpft am Samstag gegen die IBF-Superweltmeisterin Marie-Eve Dicaire, um BOXXER: Manchester zu leiten.

Zehn Jahre nach ihren Olympischen Spielen sind Jonas und andere Teilnehmerinnen von London 2012 führend im professionellen Frauenboxen.

„Ich glaube, wir haben 2012 einen Standard gesetzt“, sagte Jonas. „Ein bisschen wie ein Chip auf unserer Schulter, als wir zum ersten Mal dabei waren und den Standard setzen wollten, und jedes Mal, wenn die Olympischen Spiele übertroffen wurden, das letzte Mal [GB] Team, das das beste der Gruppe ist.“

Jonas‘ Wiedervereinigungskampf an diesem Wochenende folgt auf das rekordverdächtige Event zwischen Claressa Shields und Savannah Marshall im letzten Monat. 2022 war ein Jahr des Durchbruchs für das professionelle Frauenboxen. Es ist die Art von Fortschritt, die nicht rückgängig gemacht werden kann.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Jonas wurde nach einem einstimmigen Entscheidungssieg über Patricia Berghult ein einheitlicher Champion



„Wir wussten immer, wie gut es ist [women’s boxing] war. Wir brauchten nur die Welt, um es zu sehen. Jetzt haben wir die Plattform dafür, und wenn die Tiefe größer wird und sich die Leute immer wieder umdrehen, werden sie Athleten hinüber [it’ll continue to grow]“, sagte Jonas.

„Bis dahin werde ich aus dem Mix heraus sein. Es wird gut sein zu sehen, wie sie weitermachen und weitermachen. Wir bauen langsam all diese Barrieren ab und sie helfen dabei. Wir brauchten nur die Athleten dazu mach das und wir haben das.“

Die nächste Generation im Frauenboxen blickt zu Jonas auf. Der Unified Champion zum Beispiel ist eine Inspiration für Charley Davison. Davison, ein britischer Boxer, kehrte nach einer siebenjährigen Pause zum Boxen zurück und qualifizierte sich bemerkenswerterweise für die letzten Olympischen Spiele. Davison, eine Mutter von drei Kindern, hat in Jonas das Beispiel einer Mutter, die sich auf höchstem Niveau im Boxen auszeichnet.

„Diese Frauen, die professionelle Boxerinnen sind, tun es [it shows] Es gibt keinen Grund dafür, solange es Kinderbetreuung oder Unterstützung für die Kinder gibt, gibt es keinen Grund, warum Frauen nicht in der Lage sein sollten, dasselbe zu tun wie Männer“, sagte Davison.

Bild:

Jonas weiß, dass das Frauenboxen weiterhin an Stärke gewinnen wird





Davison musste sich ernsthaft überlegen, ob sie nach den letzten Olympischen Spielen weiter boxen wolle.

„Sie [her children] sind etwas verständnisvoller. Sie wissen, dass ich es als Teil meines Lebens mache. Das ist, was ich tue, sie verstehen und sie sind wirklich unterstützend, aber ich muss ihnen erklären, dass es nicht für immer sein wird, dies wird meine letzte Chance sein [the next Olympics]Paris, höchstens zwei Jahre“, sagte Davison Sky Sports.

„Der Traum ist immer noch am Leben, immer noch da, ich habe immer noch die Möglichkeit, für GB zu boxen“, fuhr sie fort.

„Es gibt so viele Leute da draußen, die gerne für GB boxen würden. Ich dachte, ich kann es nicht einfach wegwerfen und ich würde es in Zukunft bereuen, wenn ich es nicht zum letzten Mal versuchen würde. Das hoffe ich tun – holen Sie sich eine Medaille bei diesem.“

Jonas hat auch eine direkte Rolle bei der Entwicklung der jungen Boxer gespielt, mit denen sie trainiert hat. Als Caroline Dubois, heute eine aufstrebende Kraft im Profisport, noch ein Teenager war, trainierte sie mit Jonas.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Caroline Dubois zielt auf einen zukünftigen Kampf mit Mikaela Mayer nach ihrem Sieg über Milena Koleva auf der Undercard Shields-Marshall ab



„Ich muss 15 gewesen sein. Ich glaube, sie war gerade zurückgekommen, nachdem sie nach den Olympischen Spielen in den Ruhestand getreten war“, erinnerte sich Dubois. „Ich erinnere mich gerade [thinking] Wow, so glücklich, mit Natasha Jonas in den Ring zu steigen. Es war ihr Kampf gegen Katie Taylor, der mich wirklich umgehauen hat und mich denken ließ, dass ich zu den Olympischen Spielen gehen möchte. Also war es gut für mich, bei einem von ihnen mitzumachen. Ich war so glücklich, mit ihr in den Ring zu steigen.“

Nicht, dass ihre Bewunderung Dubois davon abgehalten hätte, sich schon in diesem jungen Alter für Jonas zu entscheiden. „Ich habe vor niemandem Respekt, mit dem ich in den Ring steige“, lachte sie.

Hannah Robinson ist eine Amateurin, die in letzter Zeit gegen Jonas gekämpft hat. Diese Art von Erfahrung half Robinson, sich zu verbessern und einen Platz im Elite-Podiumsteam von GB zu erringen.

„Ich bin weggegangen, habe an Dingen gearbeitet, bin in vielen Fitnessstudios mit Weltmeistern wie Chantelle Cameron und Tasha Jonas umhergegangen“, sagte Robinson Sky Sports. „Ich habe mein Boxen so sehr weiterentwickelt und wirklich hart gearbeitet. Als ich also nach GB zurückkehrte, konnten sie sehen, dass es Verbesserungen gab.

„Es hat mir die Augen geöffnet, diese Zeit weg von GB. Ich bin froh, dass die Reise so verlaufen ist, wie sie ist.“

Live-Kampfnacht



Samstag, 12. November, 19:00 Uhr





Robinson hat aus erster Hand erfahren, was Jonas so effektiv macht, sogar drei Divisionen über ihrer natürlichen Gewichtsklasse.

„Sie hat sehr gute Grundlagen und ich denke, das kommt von ihrem Amateur-Stammbaum. Sie hat auch ihre Geschwindigkeit beibehalten und das Gewicht erhöht. Sie macht die Grundlagen wirklich gut“, sagte Robinson.

„Sie hat jetzt Erfahrung, sie hat selbst eine Reise hinter sich. Sie ist auch eine Inspiration für mich.“

Der nächste Schritt auf Jonas‘ Reise kommt am Samstag gegen Dicaire. Sehen Sie sich die Vereinigung der Weltmeistertitel ab 19 Uhr live in der Sky Sports Arena an.