Natasha Jonas gegen Marie-Eve Dicaire: Sehen Sie sich den Live-Stream des Wiegens an, bei dem auch Ricky Hatton und Marco Antonio Barrera auf die Waage gehen | Box-News

Sehen Sie, wie Natasha Jonas und Marie-Eve Dicaire live auf die Waage gehen, wenn sie sich für ihren IBF-, WBC- und WBO-Titelkampf im Superweltergewicht in der AO Arena wiegen Sky Sports diesen Samstag.

Ebenfalls auf der Undercard wird Dalton Smith versuchen, seine erste Verteidigung der britischen Meisterschaft im Superleichtgewicht gegen Kaisee Benjamin zu machen.

Der olympische Bronzemedaillengewinner im Superschwergewicht, Frazer Clarke, macht einen wichtigen Schritt in seiner Profikarriere gegen den Polen Kamil Sokolowski.

Manchesters eigener Brad Rea wird den erfahrenen Tyler Denny um den englischen Titel im Mittelgewicht herausfordern, während Viddal Riley und andere Interessenten ebenfalls in Aktion sein werden.

In der Zwischenzeit wird Ricky Hatton bei einer separaten Promotion, aber derselben Fernsehsendung, seinen Abschiedsauftritt in Manchester mit einer Ausstellung gegen seinen legendären Kollegen Marco Antonio Barrera haben.

Sehen Sie sich die Show Jonas vs. Dicaire diesen Samstag live in der Sky Sports Arena ab 19:00 Uhr und beim Sky Sports Main Event um 22:00 Uhr an.