Natasha Jonas besiegt Marie-Eve Dicaire, um die IBF-, WBC- und WBO-Weltmeistertitel im Superweltergewicht zu vereinen | Box-News

Natasha Jonas besiegte am Samstag in der AO Arena in Manchester Marie-Eve Dicaire, um die IBF-, WBC- und WBO-Weltmeistertitel im Superweltergewicht zu vereinen.

Jonas ist eine der bemerkenswertesten Geschichten im britischen Boxen in diesem Jahr. Anfang 2022 drohte ihr das Ausdriften. In den Monaten vor diesem Kampf vereinte sie sowohl den WBC- als auch den WBO-Weltmeistertitel im Superweltergewicht, drei Divisionen über ihrem natürlichen Gewicht.

In Dicaire trat Jonas gegen einen rivalisierenden Champion an, den Inhaber des IBF-Titels, der zuvor nur einmal verloren hatte, und zwar gegen die jetzt unangefochtene Mittelgewichts-Championin Claressa Shields.

Bild:

Natasha Jonas hat in diesem Jahr in drei Kämpfen drei WM-Gürtel gewonnen





Mit großem Jubel in der Manchester Arena begrüßt, begann Liverpools Jonas schnell. Jonas kämpfte zum ersten Mal in ihrer Profikarriere gegen einen Rechtsausleger und zielte zunächst auf den Körper, markierte das Ziel jedoch mit zwei krachenden linken Flanken.

Jonas war vielleicht der Kleinere der beiden, aber ihre Schläge waren unbestreitbar schwer.

Dicaire schaffte es jedoch immer noch, sich nach vorne zu schleifen und ihre eigene Rückhand vor dem Ende der Runde durchzuschlagen.

Jonas hatte ihre Power Punches früh gefunden, aber als sie sich von einer Seite zur anderen bewegte, konnte sie ihre Beinarbeit und ihren Stoß einsetzen, um die IBF-Titelliste auszugleichen.

Dicaire versuchte, wieder in Schwung zu kommen, und stürmte mit einer Reihe gerader Schläge hinein. Aber das ließ Jonas‘ Haken über die Spitze fliegen. Der Kanadierin gelang es dennoch, ein strenges Kreuz am Kinn zu entkorken, eine Erinnerung an die Bedrohungen, die sie darstellen konnte.

In der fünften Runde musste sich Jonas aus den Seilen kämpfen und Dicaire frontal treffen, als sie sich austauschten.

Bild:

Jonas muss nach oben greifen, um ihre größere Gegnerin Dicaire zu fangen





Ein harter Lead Right Hook von Dicaire erschütterte Jonas in der nächsten Runde. Jonas würde es ihr jedoch in der siebten Runde mit demselben Schlag zurückzahlen. Dicaire musste ein weiteres vollmundiges Kreuz aufnehmen und Jonas würde weiterhin diese Verbindungen finden.

Jonas hatte Runden gesammelt, aber es war eine harte, physische Begegnung. Blut lief aus Dicaires Nase, Jonas war unter dem Auge markiert, und als sie müde wurde, fand Dicaire Momente, um Druck auszuüben.

Sie rissen in der letzten Runde, einem Tribünenabschluss des Wettbewerbs, ineinander. Aber Jonas hatte die Nase vorn. Sie gewann eine einstimmige Entscheidung, 97-93, 98-92 und ein 100-90 Shut Out auf einer Karte.

„Als Boxer bist du nie ganz zufrieden mit deiner Leistung, deshalb entwickelst du dich weiter, gehst zurück ins Camp und wirst besser. Aber ich habe gewonnen, sie war die Nummer 1 in der Division und ich habe mich fest als Super etabliert -Weltmeisterin im Weltergewicht“, sagte sie.

„Ich wusste, dass sie hart ist, ich habe darauf trainiert, hart zu sein, und mit einigen der besten Linkshänder im Spiel trainiert.“

Jonas vollzieht 2022 einen erstaunlichen Aufstieg, und diese Geschichte wird nächstes Jahr fortgesetzt.