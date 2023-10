LIMA, Peru (AP) – Ein Niederländer, der kürzlich gestanden hatte, die amerikanische High-School-Schülerin Natalee Holloway im Jahr 2005 auf Aruba getötet zu haben, wurde am Dienstag nach Peru zurückgebracht, um den Rest seiner Haftstrafe wegen Mordes an einer peruanischen Frau zu verbüßen.

Joran van der Sloot kam in Lima in die Obhut der Strafverfolgungsbehörden. Die Regierung des südamerikanischen Landes stimmte im Juni zu, ihn vorübergehend an die USA auszuliefern, wo ihm ein Prozess wegen Erpressung und Überweisungsbetrugs vorgeworfen wird.

Van der Sloot war lange Zeit der Hauptverdächtige bei Holloways Verschwinden auf Aruba, obwohl die Behörden auf der niederländischen Karibikinsel ihn nie strafrechtlich verfolgten. In einem Interview mit seinem Anwalt, das nach seiner Auslieferung in den USA geführt wurde, gab er dann zu, die junge Frau am Strand zu Tode geprügelt zu haben, nachdem sie seine Annäherungsversuche abgelehnt hatte. Er sagte, er habe ihre Leiche ins Meer geworfen.

Van der Sloot, 36, wurde in den USA angeklagt, eine Viertelmillion Dollar verlangt zu haben, um Holloways Familie den Aufenthaltsort ihrer sterblichen Überreste mitzuteilen. Im Gegenzug zu einer 20-jährigen Haftstrafe musste er alle ihm bekannten Informationen über Holloways Verschwinden liefern, ihren Eltern erlauben, sein Gespräch mit den Strafverfolgungsbehörden in Echtzeit zu hören und sich einem Lügendetektortest unterziehen.

Ein von der peruanischen Nationalpolizei in den sozialen Medien geteiltes Video zeigt van der Sloot, wie er mit gefesselten Händen und Füßen auf dem Rollfeld läuft, flankiert von zwei Interpol-Agenten, die jeweils einen seiner Arme packen. Er trug ein rosafarbenes Kurzarmhemd, Jeans, Tennisschuhe und eine kugelsichere Weste, die ihn als Interpol-Häftling identifizierte.

Seine Strafe wegen Erpressung läuft gleichzeitig mit der Gefängnisstrafe, die er wegen Mordes in Peru verbüßt, wo er sich 2012 schuldig bekannte, die 21-jährige Stephany Flores, eine Wirtschaftsstudentin aus einer prominenten peruanischen Familie, getötet zu haben. Sie wurde 2010 auf den Tag genau fünf Jahre nach Holloways Verschwinden getötet.

Van der Sloot wurde während der Verbüßung seiner 28-jährigen Haftstrafe zwischen peruanischen Gefängnissen verlegt, als Reaktion auf Berichte, dass er Privilegien wie Fernsehen, Internetzugang und ein Mobiltelefon genoss, und auf Vorwürfe, er habe damit gedroht, einen Aufseher zu töten. Bevor er an die USA ausgeliefert wurde, war er in einem Gefängnis in einer abgelegenen Gegend der Anden namens Challapalca auf 4.600 Metern Höhe über dem Meeresspiegel untergebracht.

Holloway wird während einer High-School-Abschlussfahrt vermisst. Sie wurde zuletzt am 30. Mai 2005 gesehen, als sie mit van der Sloot eine Bar verließ. Ein Richter erklärte sie schließlich für tot, ihre Leiche wurde jedoch nie gefunden.

Die Familie Holloway hat lange nach Antworten zu ihrem Verschwinden gesucht, und van der Sloot hat im Laufe der Jahre wechselnde Berichte vorgelegt. Einmal sagte er, Holloway sei im Kies unter dem Fundament eines Hauses begraben worden, gab aber später zu, dass das nicht wahr sei.

Fünf Jahre nach dem Mord zeichnete eine FBI-Untersuchung den Erpressungsversuch auf, bei dem van der Sloot Beth Holloway aufforderte, ihm 250.000 Dollar zu zahlen, damit er ihr sagen würde, wo sie die Leiche ihrer Tochter finden könne. Er erklärte sich bereit, 25.000 US-Dollar für die Offenlegung des Standorts zu akzeptieren und verlangte die restlichen 225.000 US-Dollar, sobald die Überreste geborgen waren.

Bevor er im Erpressungsfall verhaftet werden konnte, entwischte van der Sloot, indem er von Aruba nach Peru zog.

Nachdem sein jüngstes Geständnis, Holloway getötet zu haben, öffentlich geworden war, baten Staatsanwälte in Aruba das US-Justizministerium um Dokumente, um festzustellen, ob Maßnahmen gegen van der Sloot ergriffen werden.

