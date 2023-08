Al Husn verärgerte Blue Rose Cen und Nashwa und sicherte sich in Goodwood den Qatar Nassau Stakes.

Christopher Heads Blue Rose Cen war die 10/11-Favoritin, die zu ihren Classic-Siegen auf heimischem Boden bei den French 1000 Guineas und French Oaks hinzukam, wobei die Nassau-Heldin des letzten Jahres, Nashwa, ihre größte Bedrohung darstellte.

Above The Curve, trainiert von Joseph O’Brien und geritten von Ryan Moore, machte einen Großteil des Rennens aus, und ab der Unterbrechung auf der Zielgeraden begann sich das Drama zu entfalten.

Der französische Jockey Aurelien Lemaitre, der zum ersten Mal in Goodwood an den Start ging, wollte an Bord von Blue Rose Cen auf der anderen Seite einen Vorsprung herausholen, doch dieser wurde ihm von Moore fest und schnell ins Gesicht geschlagen, so dass der Marktführer völlig herausgeputzt keinen Ausweg mehr hatte hinten drin.

Hollie Doyle hingegen hielt sich an Bord von Nashwa aus allen Schwierigkeiten heraus und es schien, als würde sie ihren jüngsten Sieg in der Gruppe 1 bei den Falmouth Stakes im letzten Monat fortsetzen, nachdem sie sich geschickt beschleunigt hatte, um den Spitzenreitern auf den Fersen zu sein.

Doch im letzten Achtelfinale ließ ihre Leistung nach und sie schaffte es nicht, an der Spitze von Above The Curve vorbeizukommen, wobei Roger Varians Al Husn, der Nashwa bei ihrem letzten Einsatz in der Gruppe Drei in Newcastle besiegte, ebenfalls dort pitchte.

Unter dem Sattel von Jim Crowley setzte sich Al Husn durch und schlug Above The Curve um eine halbe Länge, wobei Nashwa den gleichen Abstand weiter hinten auf dem dritten Platz lag und Blue Rose Cen dicht hinter ihr auf dem vierten Platz landete.

Bild:

Al Husn (links) war ein 9/1-Gewinner der Group One Nassau Stakes





Der Sieg war für Crowley der jüngste in einer Achterbahnfahrt ein paar Tage, nachdem er letztes Wochenende beim King George in Ascot eine 20-tägige Sperre und 10.000 Pfund erhalten hatte, nachdem er an Bord der Hukum in den gleichen Farben siegreich war.

„Sie ist kein großes Stutfohlen, aber sie ist voller Herz – sie gibt sich so viel Mühe“, sagte der Jockey. „Ich hatte großes Glück mit dem Verlauf des Rennens. Wir hatten ein gutes Unentschieden und als Ryan das Rennen schaffte, war es naheliegend, Zweiter zu werden, und ich war quasi in der Klemme.“ drinnen, also musste ich etwas vorsichtig sein

„Ich wusste, dass Nashwa irgendwann kommen würde. Nach zwei Ausfällen steckte sie den Kopf nach unten und kämpfte wirklich und wollte es wirklich, was großartig war.“

„Roger hat bei ihr fantastische Arbeit geleistet und sie hat sich die ganze Saison über immer weiter verbessert.“

Bild:

Christopher Head (rechts) im Goodwood-Paradering vor dem Lauf des Blue Rose Cen im Nassau





Varian sagte: „Sie ist eine bemerkenswerte Stute, ich glaube, sie hat jetzt sieben ihrer letzten acht gewonnen. Die Wahrheit ist, dass keiner von uns wirklich wusste, wie gut sie war, sie ist eine von denen, die einfach übertrifft, was vor ihr liegt.“

„Sie ist nie besonders auffällig, aber sie hat eine so bewundernswerte Einstellung und ist hart im Nehmen. Wir dachten, dass wir hierher kommen und sehr gut abschneiden würden. Ich freue mich, dass Sheikha Hissa hier ist, um mit einem selbstgezüchteten Stutfohlen wie diesem eine Siegerin der Gruppe Eins zu haben – das ist es.“ fantastisch.

„Es ist ein fantastisches Rennen, es steckt voller Prestige und Geschichte. Es ist eines der magischen Rennen, das Stutfohlen gewinnen können, es wird für immer in ihrem Zuchtbuch bleiben und hoffentlich kann sie, wenn sie mit dem Rennen fertig ist, zurück auf die Farm und eine Zuchtstute sein.“ .“

Der Royal-Gewinner Desert Hero erhält Gordon Stakes

Bild:

Desert Hero (links) gewinnt die Gordon Stakes in Goodwood in den königlichen Farben





Wüstenheld erwies sich als echter Klassiker für den König und die Königin, als er nach seinem berühmten Royal Ascot-Erfolg die Auszeichnung erhielt John Pearce Racing Gordon Stakes.

Der von William Haggas ausgebildete Dreijährige sorgte für Aufsehen, als er die königlichen Seidenroben zum Sieg bei den King George V Stakes trug und dem König und der Königin ihren ersten Sieger bei der Vorzeigeveranstaltung bescherte.

Er hatte noch mehr zu tun, um auf das Niveau der Gruppe Drei aufzusteigen, bewies aber, dass er dieser Aufgabe unter einem typisch wohlüberlegten Ritt von Tom Marquand gewachsen war.

Ein Feld aus sechs Läufern machte sich auf den Weg, den Wettkampf über anderthalb Meilen in Angriff zu nehmen, wobei James Doyle darauf bedacht war, an Bord der Chesspiece jeden Meter des Rennens zu schaffen.

Einer nach dem anderen kamen und gingen seine Herausforderer, aber Marquand wirkte hinter ihm immer souverän, und nachdem er sich aus der eigenen Tasche herausgekämpft hatte, kam Desert Hero ins Ziel, kam auf und punktete mit einem Vorsprung.

Der Sieger wurde von Betfair für das St. Leger in Doncaster im September von 16/1 auf 6/1 herabgesetzt, ein Rennen, das die verstorbene Königin in ihrem Silberjubiläumsjahr 1977 mit Dunfermline gewann.

Vandeek ist bei weitem der Beste in Richmond

Bild:

Vandeek und Andrea Atzeni gewinnen die Markel Richmond Stakes in Goodwood





Der aufregende zweijährige Vandeek (11/8) hielt seinen ungeschlagenen Rekord mit einer beeindruckenden Leistung in der Gruppe Zwei aufrecht Markel Richmond Stakes für Simon und Ed Crisford.

Der Sohn von Havana Grey, der bei seinem erfolgreichen Debüt in Nottingham vor 13 Tagen großen Rückhalt hatte, meisterte den Schritt zum Konzernunternehmen mit Bravour.

Nachdem Vandeek unter Andrea Atzeni stark in die Konkurrenz vorgedrungen war, beendete er das Rennen im letzten Furlong und hatte an der Ziellinie eine Länge in der Hand.

Ballymount Boy (25/1) verbesserte sich nach seinem Sieg in Hamilton letzten Monat und wurde Zweiter, mit weiteren fünf Längen Rückstand auf den Dritten der Gruppe Zwei der July Stakes, Toca Madera (15/2).

Royal Rhyme beeindruckt für Burke

Bild:

Royal Rhyme sprintet klar und gewinnt das Coral Kincsem Handicap mit sechseinhalb Längen Vorsprung





Royal Rhyme (9/1) markierte sich selbst als wartendes Stakes-Pferd, als er sich einem Konkurrenzfeld entzog, um den Sieg zu erringen Coral Kincsem Handicap um sechseinhalb Längen.

Zurück auf langsamerem Boden bewegte sich der von Karl Burke ausgebildete Sohn von Lope De Vega kraftvoll und war der einzige Konkurrent, der noch auf dem Zaum war und die zwei Achtelmeile lange Stange passierte.

Als Royal Rhyme gebeten wurde, schneller zu werden, setzte er sich durch und bescherte dem Jockey Clifford Lee seinen ersten Sieger beim Qatar Goodwood Festival.

Der Zweitplatzierte Have Secret gewann den Kampf um die kleineren Auszeichnungen, wobei Alsakib eine Dreiviertellänge weiter hinten auf dem dritten Platz landete.

„Mission To Moon“ vervollständigt das Quickfire-Double für Varian

Bild:

Mission To Moon gelingt in Goodwood ein Volltreffer





Frisch nach der Landung des Nassau 35 Minuten zuvor, verdoppelte Varian schnell seinen Angriff Mission zum Mond im Jaeger-LeCoultre-Kindergarten.

Nachdem er bei zwei seiner drei vorherigen Starts Zweiter geworden war, hatte Mission To Moon bei seinem Handicap-Debüt eine Note von 81 und fuhr auf dem langsamsten Untergrund, den er bisher befahren hatte.

Der Läufer im Besitz von King Power Racing war unter David Egan immer gut platziert und schaffte es, sobald er nach außen wechselte, mit drei Längen Vorsprung zum Sieg.

Gamraan (28/1) blieb von hinten dran und belegte den zweiten Platz, während der 13/8-Favorit Gray’s Inn, der 17 Pfund schwer war und letzte Woche in Sandown bei einem gelisteten Rennen Vierter wurde, Dritter wurde.