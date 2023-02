Nasrin Sotoudeh: Die Proteste im Iran sind verstummt, aber die Wut bleibt, sagt die renommierte Menschenrechtsanwältin

CNN

Ein prominenter iranischer Menschenrechtsanwalt sagte gegenüber CNN, dass es zwar einem brutalen Vorgehen des Staates gelungen sei, die Demonstrationen, die das Land monatelang erfassten, zum Schweigen zu bringen, viele Iraner aber immer noch einen Regimewechsel wollen.

In einem exklusiven Interview am Mittwoch von ihrem Zuhause in Teheran sagte Nasrin Sotoudeh zu Christiane Amanpour, Chief International Anchor von CNN: „Die Proteste sind etwas abgeflaut, aber das bedeutet nicht, dass die Menschen nicht mehr wütend sind … sie wollen und wollen immer noch ein Regimewechsel. Sie wollen ein Referendum.“

Sotoudeh, die weltweit für ihren Einsatz für die Rechte von Frauen, Kindern und Aktivisten im Iran bekannt ist, befindet sich derzeit im medizinischen Urlaub aus dem Gefängnis, nachdem sie im März 2019 zu 38 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt worden war.

Im vergangenen Herbst erschütterten landesweite Proteste den Iran, als die jahrzehntelange Bitterkeit über die Behandlung von Frauen durch das Regime und andere Probleme nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Gewahrsam der sogenannten Moralpolizei des Landes überkochte.

Die Behörden unterdrückten die monatelange Bewegung, die seit mehr als einem Jahrzehnt eine der größten innenpolitischen Bedrohungen für das herrschende klerikale Regime im Iran darstellte, gewaltsam.

Dennoch betont Sotoudeh, dass die Protestbewegung fortbesteht. „Die Behörden versuchen, ihre Muskeln mehr spielen zu lassen, sie versuchen, viel mehr als zuvor ihre Stärke zu zeigen, aber der zivile Ungehorsam geht weiter und viele Frauen gehen mutig auf die Straße.“

Persönlichkeiten wie Sotoudeh, die gegen das obligatorische Hijab im Iran für Frauen gekämpft haben, stehen seit dem Aufstand unter verstärkter Beobachtung der Regierung.

Die Proteste explodierten nach dem Tod von Amini, einer kurdischen Iranerin, die wegen angeblich unsachgemäßen Tragens ihres Hijabs festgenommen worden war, zu einer vollwertigen Frauenrechtsbewegung gegen die Kopftuchgesetze des Landes.

Sotoudeh verglich die obligatorischen Hijab-Gesetze des Iran mit denen anderer autoritärer Regime in Ländern wie Afghanistan, wo die Taliban Frauen verboten, Universitäten zu besuchen und mit Nichtregierungsorganisationen zusammenzuarbeiten.

„Dieses Problem hat das kollektive Gewissen des iranischen Volkes wirklich verletzt, weil das iranische Volk viele Jahre lang gelitten hat, und eines der Hauptleiden war, dass die Hälfte der Bevölkerung ständig wegen ihres Geschlechts und ihres Körpers belästigt wurde“, sagte sie genannt.

„Ich glaube, dass sowohl im Iran als auch im von den Taliban kontrollierten Afghanistan der Hijab als Mittel zur Ausübung von Gewalt und zum Austeilen von Gewalt gegen Frauen eingesetzt wird, indem Frauen Blutergüsse und Verletzungen zugefügt und sie dann mit einem Schleier bedeckt werden, um alle Blutergüsse zu verbergen und der Schmerz.“

Die Islamische Republik Iran gehört seit langem zu den weltbesten Henkern. Aber mit mehreren Todesurteilen, die kürzlich gegen Demonstranten verhängt wurden, sagen Kritiker, dass das Regime die Todesstrafe auf ein neues Niveau gehoben hat.

Es sind auch Berichte über Zwangsverhaftungen und körperliche Misshandlungen gegen die kurdische Minderheit des Landes aufgetaucht. Eine CNN-Untersuchung mit verdeckten Aussagen deckte seit Beginn der Unruhen sexuelle Gewalt gegen Demonstranten, darunter auch Jungen, in iranischen Haftanstalten auf.

Letzte Woche stieg die Besorgnis über den Gesundheitszustand des inhaftierten iranischen Arztes und Bürgerrechtlers Farhad Meysami, nachdem in den sozialen Medien mehrere Bilder aufgetaucht waren, die angeblich seinen gebrechlichen Zustand zeigten.

Sotoudeh, der mit Meysami befreundet ist, sagte: „Ich muss sagen, wie leid es mir tut, dass seit vielen Jahren alle Nachrichten, die Sie aus dem Iran hören, schlechte Nachrichten sind, einschließlich der Bilder des abgemagerten Farhad Meysami aus dem Gefängnis.“

Sie fügte hinzu: „(Meysami) sagte: ‚Ich bin gegen den obligatorischen Hijab‘, und weil er (das) auf ein Plakat geschrieben hatte … haben sie ihn eingesperrt.“

Der Text eines Briefes, der angeblich von Meysami geschrieben und CNN von einem Menschenrechtsanwalt, der behauptet, ihn zu vertreten, Mohammad Moghimi, zur Verfügung gestellt wurde, zeigte, dass der Aktivist den Hungerstreik begonnen hatte, um gegen die Hinrichtung von Gefangenen zu protestieren und die Freilassung mehrerer Demonstranten zu fordern und um Hijab-Strafverfolgungsbehörden zu stoppen. CNN konnte die Echtheit des Briefes nicht überprüfen.

Bilder in den sozialen Medien zeigten Meysamis hervorstehende Knochen und seinen rasierten Kopf. CNN konnte nicht bestätigen, wann die Bilder aufgenommen wurden. CNN bat das iranische Außenministerium um einen Kommentar.

„Seit vielen Jahren ist Farhad ein sehr aktives Mitglied unserer Zivilgesellschaft, aber seit zehn Jahren [his] Aktivismus ist immer offener geworden. Und er hat besonders die Frauen in ihrer Protestbewegung unterstützt“, fügte Sotoudeh hinzu.

Meysami wurde 2018 inhaftiert, nachdem er seine Unterstützung für Frauen zum Ausdruck gebracht hatte, die gegen das Hijab-Gesetz protestierten. Laut einer Gruppe von Menschenrechtsaktivisten, die sich auf den Iran konzentriert, wurde er wegen „Versammlung und Absprachen gegen die nationale Sicherheit“ und „Propaganda gegen das Regime“ angeklagt.

Nachdem die Bilder von Meysami online kursierten, leugneten staatsnahe Medien am Freitag, dass sich der Aktivist derzeit im Hungerstreik befinde, und sagten, er sei in „gutem Zustand“.

„Farhads Forderungen sind auch die Forderungen aller Iraner, und ich hoffe, dass diese Forderungen so schnell wie möglich verwirklicht werden, damit wir Farhads Leben und uns alle retten können“, sagte Sotoudeh zu Amanpour.

Letzte Woche hat der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, einem Vorschlag zugestimmt, die Strafen einer großen Zahl von Gefangenen im Rahmen einer jährlichen Amnestie zu begnadigen oder umzuwandeln, berichteten staatliche Medien.

Humanitäre Organisationen taten den Schritt jedoch als „Propaganda“ und „PR-Stunt“ vor dem 44. Jahrestag des „Sieges der Islamischen Revolution“ am 11. Februar ab. Es ist üblich, dass Khamenei einigen Gefangenen aus diesem Anlass Amnestie gewährt diese Gelegenheit.

„Das ist ein Szenario, das sich jedes Jahr wiederholt. Und ich möchte mir keine falschen Hoffnungen machen, dass sie Leute freilassen werden. Ich möchte die Hoffnung haben, dass sie entweder einen oder 10.000 politische Gefangene freilassen, mit jeder Freilassung wäre ich sehr zufrieden, und das ist meine Hoffnung“, sagte Sotoudeh über die Ankündigung.

Mit Blick auf die Zukunft sagte die iranische Anwältin, dass sie zwar Angst davor habe, sich gegen die Regierung auszusprechen, sich aber dafür einsetze, zukünftige Generationen aus dem Griff des Regimes zu befreien.

„Wir wissen nicht, was das genaue Ergebnis sein wird, das wissen wir nicht. Aber die Forderungen der Menschen werden immer transparenter, lauter“, fügte sie hinzu.

Auf die Frage, ob sie um ihre eigene Sicherheit fürchte, antwortete Sotoudeh: „Ja … zu wissen, dass meine Familie, meine Kinder bedroht werden, als Mutter, weil ich weiß, dass dies ihre Bildung bremsen kann, es kann ihren Fortschritt bremsen … ja, ich habe Angst, weil davon.“

Doch diese Bedenken werden ihren Kampf nicht aufhalten, sagte sie zu Amanpour.

„Aber auf der anderen Seite habe ich auch Angst, dass es zu einer Verschlechterung der Situation führen würde, wenn ich nichts unternehme, wenn ich passiv bleibe“, fügte Sotoudeh hinzu.

„Trotz meiner Angst versuche ich, das zu tun, was hilfreicher ist, um das Land und unser Volk zu befreien.“