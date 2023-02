Er zijn sterrenstelsels. Dan zijn er clusters van sterrenstelsels, die bestaan ​​uit honderden tot duizenden sterrenstelsels die door de zwaartekracht bij elkaar worden gehouden. Dan zijn er megaclusters van sterrenstelsels — een cluster van clusters, als je wilt. Een nieuwe afbeelding van de James Webb Space Telescope onthult nooit eerder vertoonde details van Pandora’s Cluster, een megacluster waar drie clusters van sterrenstelsels samensmelten.

Pandora’s Cluster is al een kosmische superster vanwege zwaartekrachtlenzen, een fenomeen waarmee astronomen een sterrenstelselcluster als een gigantisch vergrootglas kunnen gebruiken om verder weg gelegen objecten erachter te bekijken. Het nieuwe beeld is een teaminspanning van Webb’s infraroodvisie en de megacluster. NASA schat dat er 50.000 bronnen van infrarood licht in het zicht zijn, waaronder veel verre sterrenstelsels die zichtbaar worden gemaakt door het lenseffect.

NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology), R. Bezanson (Universiteit van Pittsburgh), A. Pagan (STScI)



“Toen de beelden van de Pandora-cluster voor het eerst binnenkwamen van Webb, waren we eerlijk gezegd een beetje door de sterren getroffen”, zei astronoom Rachel Bezanson van de Universiteit van Pittsburgh woensdag in een NASA-verklaring. “Er was zoveel detail in de voorgrondcluster en zo veel verre lensstelsels, dat ik merkte dat ik verdwaalde in het beeld. Webb overtrof onze verwachtingen.”

De magie zit in de lagen. Hier is een zoombare versie van de afbeelding. Sommige van de verre sterrenstelsels zien eruit als kleine lichtbogen. “De ‘lens’ van de sterrenstelselcluster is zo massief dat hij het weefsel van de ruimte zelf vervormt, genoeg om licht van verre sterrenstelsels dat door die kromgetrokken ruimte gaat, ook een kromgetrokken uiterlijk te geven”, zei NASA.

Het kostte Webb ongeveer 30 uur observatietijd met zijn Near-Infrared Camera (NIRCam) om de gegevens voor de afbeelding vast te leggen. Het is een eerste blozende blik op een intrigerend deel van de ruimte. Astronomen zullen vervolgwaarnemingen uitvoeren om meer te weten te komen over enkele van de lensstelsels, waardoor wetenschappers een kijkje kunnen nemen in een deel van het vroege universum.

De afbeelding van de Pandora’s cluster is een bewijs van de veelzijdigheid van Webb. We hebben er een paar gezien glorieuze close-ups van melkwegstelsels En nevel glamour shots van de telescoop, maar dit beeld wordt een ‘diep veld’ genoemd, wat betekent dat het diep in de ruimte staart om verre, vage hemellichamen te zien.

Webb is een gezamenlijk project van NASA, de European Space Agency en de Canadian Space Agency. “Mijn eerste reactie op het beeld was dat het zo mooi was, het leek op een simulatie van de vorming van sterrenstelsels”, zei astronoom Ivo Labbe van de Swinburne University of Technology. “We moesten onszelf eraan herinneren dat dit echte gegevens waren en dat we nu in een nieuw tijdperk van astronomie werken.”