Die NASA stellte am Freitag den Kontakt zur Raumsonde Voyager 2 wieder her, nachdem zwei Wochen lang Stille herrschte, nachdem Fluglotsen der Raumsonde einen falschen Befehl geschickt hatten, der ihre Antenne von der Erde wegdrehte.

Um die Antenne neu zu positionieren, sendete das Deep Space Network der NASA am Mittwoch mit Hilfe der leistungsstärksten Radioantenne der NASA in Canberra, Australien, einen „interstellaren Ruf“.

Es war ein langwieriger Versuch, Anweisungen zur Korrektur des Fahrzeugs zu senden, was ein perfektes Timing erforderte.

Die Voyager-Projektmanagerin Suzanne Dodd vom Jet Propulsion Laboratory der NASA in Kalifornien sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass der Befehl so geplant sei, dass er „während der Antennenverfolgung unter den besten Bedingungen gesendet wurde, um den möglichen Empfang des Befehls durch das Raumschiff zu maximieren“.

Da Voyager 2 mehr als 19 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt ist, dauerte es etwa 18,5 Stunden, bis das mit Lichtgeschwindigkeit fliegende Kommando das Raumschiff erreichte, und weitere 18,5 Stunden, um eine Antwort zu erhalten. Die Besatzungen mussten daher mehr als einen Tag warten, um zu erfahren, ob ihr Eingriff überhaupt funktioniert hatte.

In den frühen Morgenstunden des 4. August begann die Voyager in den USA damit, wissenschaftliche und Telemetriedaten zu senden, „die darauf hinweisen, dass sie normal funktioniert und auf ihrer erwarteten Flugbahn bleibt“, sagte das Jet Propulsion Laboratory.

Was ist bei Voyager 2 schief gelaufen?

Am 21. Juli führte eine Reihe geplanter Befehle an Voyager 2 fälschlicherweise dazu, dass die Antenne der Sonde 2 Grad von der Erde weg zeigte, was die Signalübertragung störte.

Am Tag vor der Ausarbeitung des Plans, den „interstellaren Ruf“ auszusenden, hatten NASA-Ingenieure mithilfe mehrerer Observatorien auf der ganzen Welt, die das Deep Space Network bilden, eine Träger- oder „Herzschlag“-Welle der Voyager entdeckt.

Es war zu schwach, um irgendwelche Daten zu übertragen, aber es reichte aus, um zu bestätigen, dass die Mission noch in Betrieb war, und gab den Ingenieuren Hoffnung, dass sie ein Signal senden könnten, um die Antennenpositionierung anzupassen.

Es wurde angenommen, dass der zweiwöchige Ausfall der längste war, in dem die NASA nichts von Voyager 2 gehört hatte, und zwar bei einer Mission, die sich schon weit im fünften Jahrzehnt befindet, sagte Projektmanagerin Suzanne Dodd gegenüber The Associated Press.

Die Antenne musste lediglich um 2 Grad verschoben werden, um den Fehler zu beheben. Es wurde jedoch nicht erwartet, dass die Situation vor einem geplanten automatischen Neuausrichtungsmanöver am 15. Oktober behoben wird.

Was ist Voyager?

Voyager 2 und sein Zwilling Voyager 1 wurden 1977 gestartet, um das äußere Sonnensystem und darüber hinaus zu erforschen, und dienten gleichzeitig als Leuchtturm der Menschheit im Weltraum.

Beide Raumsonden tragen „Goldene Schallplatten“, das sind vergoldete 12-Zoll-Kupferscheiben, auf denen „die Geräusche der Erde“ wie Donner, Regen, Hundegebell und das Geräusch eines Babys zu hören sind.

Die Scheiben enthalten außerdem eine Karte des Sonnensystems, ein Stück Uran, das als radioaktive Uhr dient und es den Empfängern ermöglicht, den Start des Raumschiffs zu datieren, sowie Symbole, die zeigen, wie die Schallplatte abgespielt wird.

Die Scheibe soll Außerirdischen die Geschichte unserer Welt vermitteln.

Voyager 1 überquerte den interstellaren Raum im Jahr 2012 und Voyager 2 im Jahr 2018. Bevor Voyager 2 das Sonnensystem verließ, erkundete sie Jupiter und Saturn und besuchte als erste und bisher einzige Raumsonde Uranus und Neptun.

Von der Voyager zurückgesendete wissenschaftliche Daten umfassen Details über das interstellare Magnetfeld und die Häufigkeit kosmischer Strahlung.

Mit einer Entfernung von 15 Milliarden Meilen (24 Milliarden Kilometer) ist Voyager 1 derzeit das am weitesten von der Erde entfernte Raumschiff. Es besteht immer noch Kontakt.

Dodd sagte, dass beide Raumschiffe den 50. Jahrestag ihres Starts im Jahr 2027 erreichen könnten, solange die Plutoniumenergie anhält.

„Hoffentlich schafft es einer von ihnen, 50 zu werden. Aber sie sind alt und Ereignisse wie dieses, das gerade passiert ist, erschrecken mich sicherlich zutiefst, wenn es darum geht, einen solchen Meilenstein zu erreichen“, sagte sie gegenüber Associated Press.

