NASA kent Asteroïden van Metaal

Als het Metaal van de Asteroïden Psyche echt nuttig zou zijn, zou het meer lijken op de gecombineerde jaarlijkse Weltwirtschaftsleistung. Als Psyche gek is, dan is dat zo. Ze besteden er immers jaren en 1,2 miljard dollar aan om het te kunnen fotograferen. Trotzdem fiebern Astronomers der Expedition entgegen.

Deze Falcon Heavy Rockets van SpaceX zullen de Raumsonde Psyche in een baan om de aarde brengen. John Raoux/AP

In de oude mythologie kreeg Psyche een prachtig geschenk van de mooie vrouw. Heute heisst na een asteroïde. Als het duidelijk was, zit er zonder enige twijfel geen Schönheit in: er zijn de beste onderdelen van metaal. Intussen werd er volop gespeculeerd. Eisen, Nikkel en Goud zijn vermutlich, zodat ze nog nooit zo goed zijn.