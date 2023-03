Wanneer NASA-astronauten op de maan landen voor de Artemis III maanmissie in 2025 trekken ze een ultramoderne versie van het iconische witte ruimtepak aan. Het ruimteagentschap werkte samen met Axiom Space om een ​​pak van de volgende generatie te ontwerpen met verbeterde beschermende eigenschappen, meer bewegingsvrijheid en innovatieve uitrusting. Een prototype van de Axiom Extravehicular Mobility Unit (genaamd AxEMU) werd woensdag onthuld tijdens het Moon 2 Mars Festival.

Axiom werkte zij aan zij met NASA om het pak te upgraden en is van plan om in de nazomer een partij ruimteklare trainingspakken te leveren, aldus het bedrijf in een persbericht. Het pak is ontworpen om “astronauten geavanceerde mogelijkheden te bieden voor verkenning van de ruimte, terwijl het NASA commercieel ontwikkelde menselijke systemen biedt die nodig zijn om toegang te krijgen tot, te leven en te werken op en rond de maan.”

Het zwarte ruimtepak dat op de foto te zien is, is niet het afgewerkte product, maar een deklaag voor weergavedoeleinden die bedoeld is om de gepatenteerde constructie te verbergen. Axiom zegt dat moonwalking-pakken wit moeten zijn om warmte te weerkaatsen en de bemanning te beschermen tegen barre temperaturen. Naast verbeterde veiligheid en technologische kenmerken, passen de nieuwe AxEMU-ruimtepakken “ten minste” 90% van de mannen en vrouwen in de VS, zei NASA in een verklaring.

Artemis III markeert de eerste keer dat mensen de zuidpool van de maan verkennen, en de bemanning zal de eerste vrouw en eerste persoon van kleur opnemen in de geschiedenis. ruimte missie.