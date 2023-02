CNN

In het Middellandse Zeegebied wordt het “Sirocco” genoemd en op de Canarische Eilanden “La Calima”, terwijl het in West-Afrika “Harmattan” en in Soedan “Haboob” wordt genoemd. Maar deze verschillende namen beschrijven allemaal hetzelfde: stofstormen.

Zand- en stofstormen zijn een wereldwijd fenomeen. Deze fijne stofdeeltjes kunnen door winden over duizenden kilometers worden meegevoerd, wat gevolgen heeft voor de gezondheid en het levensonderhoud.

Volgens de VN zijn stofstormen de afgelopen jaren dramatisch toegenomen als gevolg van klimaatverandering, landdegradatie en droogte.

Klimaatwetenschapper Natalie Mahowald hoopt dat we door meer te leren over stofstormen plannen kunnen maken voor de toekomst. Als technisch professor aan de Cornell University in de VS heeft ze de afgelopen twee decennia stof over de hele wereld gevolgd – en nu werkt ze samen met NASA aan een nieuw instrument genaamd EMIT.

De eerste in zijn soort, in de ruimte gedragen beeldvormende spectrometer helpt stofkleuren in kaart te brengen. Wetenschappers kunnen de gegevens in hun klimaatmodellen gebruiken om uit te zoeken hoe verschillende mineralen de planeet verwarmen of koelen, legt Mahowald uit. Elk type stof heeft zijn eigen unieke lichtreflecterende signatuur: wit stof reflecteert bijvoorbeeld zonnestraling of warmte, terwijl “rood en donker stof het absorbeert”, zegt ze.

EMIT (het Earth Surface Mineral Dust Source Investigation) zal “een revolutie teweegbrengen in wat we kunnen doen”, zegt Mahowald. “We kunnen die (gegevens) gebruiken om beter te begrijpen wat de impact van woestijnstof is.”

EMIT, gelanceerd in juli 2022, is gekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS en draait 16 keer per dag om de aarde, waarbij de minerale samenstelling van het oppervlak van de planeet in kaart wordt gebracht door gegevens te verzamelen over spectra, de verschillende lichtgolflengten die door verschillende kleuren worden uitgezonden.

Met deze informatie kunnen onderzoekers de minerale en chemische samenstelling van stoffen aan het oppervlak bepalen. Door stroken van 50 mijl breed in enkele seconden te scannen, zal de gadget wetenschappers miljarden datapunten bieden om te gebruiken in klimaatmodelvoorspellingen – een enorme uitbreiding van de huidige dataset die afkomstig is van slechts 5.000 bemonsteringslocaties, zegt Mahowald.

De meeste bestaande gegevens zijn afkomstig van landbouwgrond, waar gedetailleerde bodeminformatie waardevol was voor landbouw- en commerciële doeleinden. De schat aan informatie die EMIT levert, waaronder gegevens uit de meest dorre regio’s ter wereld, zal wetenschappers helpen veel meer te leren over stof en de impact ervan op het klimaat – een kwestie die volgens Mahowald tot nu toe grotendeels over het hoofd is gezien.

De VN schat dat er jaarlijks 2.000 miljoen ton zand en stof in de atmosfeer terechtkomt.

Zand- en stofstormen zijn van vitaal belang voor de planeet, ze vervoeren voedzame bodems door landen en continenten en helpen het plantenleven te bloeien. Stof uit de Sahara-woestijn voedt bijvoorbeeld bomen in het Amazone-regenwoud, waar de bodem de noodzakelijke voedingsstoffen mist.

“Ecosystemen zijn eigenlijk afhankelijk van stofaerosolen”, zegt Diana Francis, klimaatwetenschapper aan de Khalifa University in Abu Dhabi.

Maar als stofstormen frequenter en intenser worden, kunnen ze de opwarming van de aarde versnellen: een rapport van de VN laat zien hoe veranderende stormpatronen de verdeling van de mineralen op aarde kunnen veranderen en de regenval kunnen verminderen, terwijl stofaerosolen zich als broeikasgassen in de atmosfeer kunnen gedragen door zonnestraling.

Stofstormen volgen in ’s werelds grootste zandwoestijn

Dit zou een feedbacklus kunnen creëren, waarin klimaatverandering extremere stofstormen veroorzaakt door landdegradatie en droogte, en stofstormen de klimaatverandering verergeren. Er zijn aanwijzingen dat dit al gebeurt, zegt Francis, wijzend op “Godzilla”, de grootste stofstorm ter wereld in 20 jaar, die in juni 2020 de Atlantische Oceaan overstak en de lucht verduisterde van het Caribisch gebied tot de Amerikaanse staat Texas.

Stofstormen kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken, vee en gewassen beschadigen en het transport verstoren. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika kosten ze de economie naar schatting 13 miljard dollar per jaar.

En het aantal en de hevigheid van stormen in de Sahara neemt toe, zegt Francis. In een deel van haar eerdere onderzoek ontdekte ze dat stof uit de Sahara het noordpoolgebied had bereikt als gevolg van veranderingen in de atmosferische circulatie.

“We merkten dat gedurende de laatste twee decennia het donkerder worden van het ijs in het noordpoolgebied significant werd”, zegt Francis, terwijl hij een andere feedbacklus benadrukt. “We weten dat wanneer het ijs donker is, het minder zonlicht reflecteert en daarom sneller zal smelten.”

EMIT heeft tot nu toe 5.000 datasets geleverd – elk met meer dan 1,4 miljoen spectra. Wetenschappers van NASA gebruiken de gegevens om de stof- en bodemsamenstelling over de hele wereld in kaart te brengen.

Maar de gegevens van EMIT worden ook gebruikt om een ​​andere factor die klimaatverandering beïnvloedt in kaart te brengen: methaan.

Hoewel het slechts een fractie van de uitstoot van broeikasgassen uitmaakt, heeft methaan naar schatting 80 keer meer opwarmingsvermogen dan koolstofdioxide in de eerste 20 jaar nadat het in de atmosfeer is terechtgekomen.

Methaan absorbeert infrarood licht in een uniek patroon, waardoor een “spectrale vingerafdruk” ontstaat die de beeldvormende spectrometer van EMIT nauwkeurig kan lokaliseren. Hoewel NASA wist dat de beeldvormingstechnologie van EMIT de uitstoot van broeikasgassen zou kunnen detecteren, presteert het “beter dan verwacht”, zegt Robert Green, senior onderzoeker bij NASA’s Jet Propulsion Laboratory en hoofdonderzoeker van de EMIT-missie.

Tot nu toe heeft EMIT 50 “super-emitters” over de hele wereld opgemerkt, voornamelijk afkomstig van fossiele brandstoffen, afval en landbouwfaciliteiten, in locaties zoals de VS, Iran en Turkmenistan.

Terwijl koolstofdioxide eeuwenlang in de atmosfeer blijft hangen, verdwijnt methaan na tien jaar, wat betekent dat het verminderen van de methaanemissies een snelle manier is om de klimaatverandering te vertragen. NASA hoopt dat deze informatie landen zal aanmoedigen om hun methaanemissies in te perken.

Hoewel de missie van EMIT aanvankelijk slechts 12 maanden zou duren, zegt Green dat er nu plannen zijn om het project te verlengen.

Mahowald kijkt uit naar de toekomst. “Het EMIT-project test de wateren en laat echt zien wat er mogelijk is”, zegt ze. “We gaan van 5.000 naar miljarden stukjes data en een veel hogere resolutie. Dat gaat ons enorm helpen.”