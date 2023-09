NASA brengt asteroïde Staub zur Erde

Asteroiden sinds Überbleibsel der Entstehung heeft Sonnensystems uitgeschakeld. De Nasa zal er voor zorgen dat ze verstevigd worden, wat er zal gebeuren.

De asteroïde Ben heeft nu een Durchmesser van 500 meter rond de zon. AP

Sindsdien is Osiris-Rex verdwenen. 2016 was mijn eerste reis in de Weltraum, zodat je tijdens je leven de Milliard Kilometers kunt bezoeken. Am Sonntag wird Osiris-Rex een kleine, ronde 46 Kilogramm schwere Kapsel über der Erde abwerfen. Darin vond de Ausbeute der Reise, een Häufchen Asteroidenstaub.