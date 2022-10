NASA-Astronauten kehren zur Erde zurück

[The webcast is scheduled to begin at 11:15 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see the video player above.]

SpaceX wird am Freitag seine vierte operative Crew-Mission von der Internationalen Raumstation zurückbringen, wobei das Quartett von Astronauten in der Kapsel des Unternehmens vor der Küste von Florida landen soll.

Das Crew Dragon-Raumschiff „Freedom“ des Unternehmens legte gegen Mittag ET von der ISS ab, um die Reise zurück zur Erde zu beginnen, wobei die Landung gegen 16:55 Uhr ET erwartet wird.

Melden Sie sich hier an, um wöchentliche Ausgaben des CNBC-Newsletters Investing in Space zu erhalten.

Crew-4 umfasst die NASA-Astronauten Bob Hines, Kjell Lindgren und Jessica Watkins sowie die Astronautin der Europäischen Weltraumorganisation Samantha Cristoforetti. Die Mission startete im April für einen sechsmonatigen Aufenthalt auf dem umlaufenden Forschungslabor.