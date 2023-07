Naoya Inoue zeigte eine beeindruckende Leistung, indem er Stephen Fulton in seinem ersten Kampf im Superbantamgewicht am Dienstag in der Ariake Arena in Tokio fallen ließ und stoppte, um die WBO- und WBC-Titel zu gewinnen.

Inoue schien bei seinem Aufstieg aus dem Halbfliegengewicht eine dominierende Kraft zu sein. Bei seinem letzten Wettkampf wurde er unumstrittener Champion im Bantamgewicht und ist jetzt unangefochtener Champion im 122-Pfund-Gewicht, der vierten Division, in der er Weltmeistertitel gehalten hat.

Bei seinem ersten Kampf im Super-Bantamgewicht forderte Inoue in Fulton den anerkannten Top-Boxer der Division ohne Vorbereitungskampf heraus.

Bild:

Stephen Fulton drohte in wenigen Augenblicken. (AP Photo/Hiro Komae)





Fulton brachte seine Titel nach Tokio, um in seinem Heimatland gegen den japanischen Superstar, die neueste und größte Bedrohung in der Gewichtsklasse, anzutreten.

Keiner der beiden Spieler hatte zuvor eine Niederlage erlitten, Inoue hat nun eine makellose Bilanz von 25:0 vorzuweisen, 22 dieser Siege wurden durch KO erzielt, und Fulton hat eine Bilanz von 21:0 (8) vorzuweisen.

Inoue bleibt trotz all seiner Anerkennung ein hungriger Kämpfer und startete den Wettkampf eifrig. Unbeeindruckt davon, dass Fulton zunächst die Mitte des Rings eroberte, tappte Inoue die Jabs des Champions nieder.

Dann schlug Inoue mit seinen eigenen heftigen Stößen auf Fultons Kopf und Körper. Sein Selbstvertrauen wuchs nur noch und Inoue konnte aus diesen Schlägen Kombinationen aufbauen.

Er überwand schnell den Abstand zwischen ihnen und holte Fulton ein, als der Amerikaner versuchte, zurückzuweichen.

Inoue eröffnete in der zweiten Runde Salven von Schlägen, störte Fulton und machte seine Kraft bei 50 kg spürbar.

Um sein Selbstvertrauen zum Ausdruck zu bringen, tippte sich Inoue für einen Moment sogar ans Kinn und zeigte damit eine demonstrative Haltung. Er versenkte die Kraft in seine rechte Flanke, ein wuchtiger Schlag, den Fulton mit seinen Handschuhen abwehrte, wenn er konnte. Aber für den Champion gelang es Inoue zu oft, den Ball durchzubringen.

Fulton hielt sich in der vierten Runde fest und fing seinen Herausforderer mit Stößen ab. Aber es fiel ihm schwer, den Wettbewerb zu seinen Bedingungen auszufechten.

Bild:

Naoya Inoue erreichte jedoch ein neues Level. (AP Photo/Hiro Komae)





In der fünften Runde landete er wilde Kombinationen und fing den Körper bösartig, selbst wenn Fulton es schaffte, mit einem Doppelpass zu landen.

Inoue trieb ihn mit drei langen Schlägen zurück und Fulton befand sich am Ende der sechsten Runde im Tausch mit dem „Monster“ und drängte nach vorne, nur um den Schwung seines Herausforderers zu bremsen.

Doch er konnte Inoue nicht abwehren. Inoue steigerte seine Wildheit auf ein neues Niveau und durchbrach weiterhin die Deckung des Amerikaners.

Er verletzte den Champion in der achten Runde und ließ Fulton zu Boden fallen. Er sprang früh auf den Ringpfosten, um zu jubeln, obwohl Fulton aufstand, um weiterzumachen. Vielleicht wusste er, dass er Fulton nicht vom Haken lassen würde.

Er nahm seine Arbeit wieder auf, stürzte sich sofort auf Fulton und brachte ihn in eine Ecke. Dort schlug er auf Fulton ein, der Schiedsrichter schritt ein und winkte ab, gerade als Fulton zurück auf die Leinwand sank.

Es war ein spektakulärer Abschluss für den neuen vereinten Champion im Superbantamgewicht.