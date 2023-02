CNN

Tennisster Naomi Osaka maakte woensdag haar zwangerschap bekend door een foto van een echografie op haar sociale media-accounts te plaatsen.

“De afgelopen jaren waren op zijn zachtst gezegd interessant, maar ik vind dat de meest uitdagende tijden in het leven misschien wel de leukste zijn”, schreef de viervoudig hoofdkampioen bij de foto.

“Deze paar maanden weg van de sport (hebben) me echt een nieuwe liefde en waardering gegeven voor het spel waaraan ik mijn leven heb gewijd.”

Osaka zei dat ze van plan is om in 2024 terug te keren naar het tennis voor de Australian Open van volgend jaar, een toernooi dat ze al twee keer eerder heeft gewonnen.

“Ik weet dat ik zoveel heb om naar uit te kijken in de toekomst”, voegde ze eraan toe. “Een ding waar ik naar uitkijk, is dat mijn kind naar een van mijn wedstrijden kijkt en tegen iemand zegt: ‘dat is mijn moeder’.”

De terugtrekking van de 25-jarige uit de komende Australian Open werd zondag aangekondigd door de organisatoren van de wedstrijd.

Osaka heeft sinds de Toray Pan Pacific Open in Tokio in september vorig jaar niet meer gespeeld.

Ze nam enige tijd afstand van competitief tennis en maakte verschillende veel gepubliceerde onthullingen over haar worsteling met geestelijke gezondheid na een incident in augustus 2021, waar ze zichtbaar gestrest en emotioneel was terwijl ze de media toesprak tijdens een verplichte persconferentie op Roland Garros.

Osaka trok zich vervolgens dat jaar terug uit de French Open en onthulde dat ze “lange periodes van depressie had geleden” sinds ze haar eerste grote kampioenschap in 2018 had gewonnen.

“Ik denk niet dat er een perfect juiste weg is in het leven, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat als je met goede bedoelingen verder gaat, je uiteindelijk je weg zult vinden”, voegde Osaka woensdag toe in haar verklaring.