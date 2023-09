Wir haben diese Produkte unabhängig voneinander ausgewählt, weil wir sie lieben, und wir glauben, dass sie Ihnen zu diesen Preisen gefallen könnten. E! verfügt über Affiliate-Beziehungen, sodass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie etwas über unsere Links kaufen. Artikel werden vom Einzelhändler verkauft, nicht von E!. Die Preise sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

Naomi Campbell ist die unbestrittene Königin der Mode. Wenn Sie ein Fan ihres Stils sind (was wir alle sind) und ihren Look nachahmen möchten, hat sie dies mit einigen erschwinglichen, von Supermodels anerkannten Moden möglich gemacht.

Naomi arbeitete an einer PrettyLittleThing-Kollektion mit aufstrebenden Modedesignern zusammen Victor Anate Und Edvin Thompson. Sie teilte mit: „Diese Zusammenarbeit ist eine Erweiterung meines Engagements, Möglichkeiten für junge, aufstrebende Designer zu schaffen und zu fördern.“ Die Ikone erläuterte: „Es ist mir ein großes Anliegen, meine Plattform zu nutzen, um Möglichkeiten für die nächste Generation von Kreativen aus der ganzen Welt zu schaffen.“

Die Kollektion erscheint am 5. September 2023 um 18:00 Uhr ET/15:00 Uhr PT mit 15 Looks, die alle auch in Übergrößen erhältlich sind. Dieser Drop ist mit Oberteilen für 20 $ preisgünstig, wobei das teuerste Stück 160 $ ​​kostet, ein Kunstpelzmantel, der unglaublich luxuriös aussieht.