Nancy Pelosi wird nicht über zukünftige Schritte in der Führung des Repräsentantenhauses sprechen

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte am Sonntag, sie warte darauf, über ihre nächsten Schritte im neuen Kongress zu entscheiden, und sagte, dass jede Entscheidung, für die Führung zu kandidieren, von ihrer Familie und ihren demokratischen Kollegen abhänge.

„Nun, Tatsache ist, dass es bei jeder Entscheidung zu kandidieren um die Familie geht, und auch um meine Kollegen und was wir tun wollen, ist, auf sehr einheitliche Weise voranzukommen, während wir uns auf den bevorstehenden Kongress vorbereiten“, sagte der kalifornische Demokrat sagte Dana Bash von CNN in „State of the Union“. „Trotzdem steht sehr viel auf dem Spiel, denn wir stehen in einer Präsidentschaftswahl. Meine Entscheidung wird also wieder in den Wünschen meiner Familie und den Wünschen meiner Fraktion wurzeln. Aber nichts davon wird sehr in Betracht gezogen, bis wir sehen, was das Ergebnis von all dem ist. Und es gibt alle möglichen Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen.“

„Sie werden vorher eine Entscheidung treffen (die Wahlen zur Führung der Demokraten am 30. November)?“ fragte Bash Pelosi.

„Na sicher. Nun, Sie wissen, dass ich niemanden frage – Die Leute machen Wahlkampf, und das ist eine schöne Sache. Und ich verlange von niemandem etwas“, sagte Pelosi.

Auf die Frage, ob sie glaubt, dass der GOP-Führer des Hauses, Kevin McCarthy, das Zeug dazu hat, Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden, wenn die Republikaner die Kammer gewinnen, sagte Pelosi, sie wolle zuerst die Ergebnisse der Wahl sehen.

„Lass uns einfach durch die Wahl kommen, okay? Sie haben noch nicht gewonnen. Sie haben die Vorhänge vermessen, sie haben eine Agenda aufgestellt. Sie haben es noch nicht gewonnen. Nachdem die Wahl abgeschlossen ist, wird je nachdem, wer die Mehrheit hatte, innerhalb ihrer eigenen Partei, in unseren eigenen Parteien, entschieden, wie wir vorankommen“, sagte Pelosi.

Als Bash erneut fragte, ob McCarthy „es hat“, sagte Pelosi nein.

„Warum sollte ich ein Urteil über etwas fällen, das jemals passieren kann oder nicht? Nein, ich glaube nicht, dass er es hat“, sagte sie. „Aber das ist Sache seiner eigenen Leute, um zu entscheiden, wie sie geführt werden wollen oder nicht.“

Der Kampf um die Kontrolle über das Repräsentantenhaus ist nun die größte unbeantwortete Frage der diesjährigen Zwischenwahlen, nachdem die Demokraten ihre knappe Senatsmehrheit behalten haben. Die Republikaner haben laut CNN-Prognosen 211 der 218 Sitze gewonnen, die sie benötigen würden, um die Mehrheit zu übernehmen, während die Demokraten 204 gewonnen haben, wobei 20 am Sonntagmorgen unentschieden sind.

„Ich bin sehr stolz auf unsere demokratischen Kandidaten, sowohl die Amtsinhaber, die eine Wiederwahl anstreben, als auch unsere Rot-zu-Blau – unsere Herausforderer“, sagte Pelosi und fügte später hinzu: „Wer hätte vor zwei Monaten gedacht, dass diese rote Welle zu einer werden würde ein kleines Rinnsal, wenn überhaupt.“

Bash fragte die Rednerin auch, ob sie glaube, dass der politisch motivierte Angriff auf ihren Mann die Wahlen in der vergangenen Woche beeinflusst habe. Paul Pelosi wurde Ende letzten Monats im Haus des Paares in San Francisco angegriffen und musste operiert werden, um einen Schädelbruch und Verletzungen an Hand und Arm zu reparieren, die er sich während des Angriffs zugezogen hatte.

„Es war nicht nur der Angriff. Es war die republikanische Reaktion darauf, die schändlich war“, sagte Nancy Pelosi und fügte hinzu: „Der Angriff ist schrecklich. Ich meine, stellen Sie sich vor, was ich fühle, als derjenige, der das Ziel war und mein Mann den Preis und die traumatischen Auswirkungen auf unsere Familie zahlt.“

„Aber dieses Trauma wird durch die lächerliche respektlose Haltung der Republikaner verstärkt – und es gibt niemanden, der sich von der schrecklichen Reaktion distanziert, die sie darauf gegeben haben“, sagte sie.

„Glauben Sie, das hat die Wähler abgeschreckt?“ fragte Bash, worauf Pelosi antwortete: „Sie sagen es mir.“

Pelosi sagte, ihrem Mann gehe es nach dem Angriff Ende letzten Monats viel besser.

„Jeder Tag bringt uns der Genesung näher. Es ist ein langer Weg, aber es geht ihm gut, getröstet von den guten Wünschen und vor allem den Gebeten so vieler Menschen im ganzen Land“, sagte sie. „Dafür danken wir ihnen allen. Und wieder so viele, die sagten: ‚Ich werde auf jeden Fall wählen gehen, weil das zu weit gegangen ist.’“

Diese Geschichte wurde am Sonntag mit zusätzlichen Details aktualisiert.