WASHINGTON (AP) – Die frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte am Freitag, dass sie sich 2024 um eine Wiederwahl in den Kongress bemühen werde, während die Demokraten versuchen, die Mehrheit zurückzugewinnen.

Pelosi, 83, machte die Ankündigung vor Freiwilligen und Gewerkschaftsverbündeten im Bezirk San Francisco, den sie seit mehr als 35 Jahren vertritt.

„Unsere Stadt braucht uns jetzt mehr denn je, um die Werte von San Francisco voranzutreiben und unseren Aufschwung voranzutreiben“, sagte Pelosi in einem Tweet. „Unser Land braucht Amerika, um der Welt zu zeigen, dass unsere Flagge immer noch da ist, mit Freiheit und Gerechtigkeit für ALLE.“ Deshalb kandidiere ich für eine Wiederwahl – und bitte respektvoll um Ihre Stimme.“

Die Republikaner kontrollieren jetzt das Repräsentantenhaus, allerdings nur knapp, mit einer Mehrheit von 222 zu 212 und einer vakanten Stelle. Die Demokraten glauben, dass sie eine Chance haben, die Macht zurückzugewinnen, wenn Präsident Joe Biden für eine zweite Amtszeit kandidiert.

Pelosis Ankündigung unterdrückt jede Rede von einem Rücktritt des langjährigen Führers, der mit dem Ehrentitel eines emeritierten Sprechers weiterhin ein einflussreicher Gesetzgeber, eine zentrale Parteifigur und ein starker Spendensammler für die Demokraten ist.

Es spielt sich auch ab, während Washington mit dem Ende einer politischen Ära zu kämpfen hat, während eine ältere Generation von Führungskräften, darunter der 80-jährige Biden, mit Fragen zu ihrem Alter konfrontiert wird. In der vergangenen Woche sagte der republikanische Vorsitzende des Senats, Mitch McConnell, 81, dass er seine Amtszeit als Vorsitzender und Senator trotz Bedenken hinsichtlich seiner jüngsten gesundheitlichen Probleme beenden werde.

Pelosi hat lange Zeit ihren eigenen Weg eingeschlagen, von ihrer Ankunft im Kongress als eine der wenigen Frauen, die in das Repräsentantenhaus gewählt wurden, bis zu ihrer Amtszeit als eine der mächtigsten Frauen in der US-Politik.

Pelosi wurde 1987 erstmals in den Kongress gewählt und schrieb Geschichte, indem sie 2007 die erste weibliche Rednerin wurde und 2019 den Hammer der Rednerin zurückeroberte.

Pelosi führte die Partei durch bedeutende gesetzgeberische Erfolge, einschließlich der Verabschiedung des Affordable Care Act, sowie durch turbulente Zeiten mit zwei Amtsenthebungsverfahren gegen den republikanischen Präsidenten Donald Trump und dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.

Ihre Ankündigung erfolgt, während die Republikaner im Repräsentantenhaus die Einleitung einer Amtsenthebungsuntersuchung gegen Biden wegen der Geschäftsbeziehungen seines Sohnes Hunter vorbereiten.

Pelosi zog sich aus dem politischen Rampenlicht zurück, nachdem eine jüngere Generation von Demokraten unter Führung des Minderheitsführers Hakeem Jeffries im Jahr 2023 das Amt übernommen hatte, aber sie bleibt eine politische Kraft und führt einen festen Zeitplan für öffentliche und private Veranstaltungen.

Laut einer Person, die mit Pelosis Überlegungen zu ihrer Entscheidung für 2024 vertraut ist, glaubt Pelosi, dass die Demokratie bei den bevorstehenden Wahlen auf dem Spiel steht, während sie daran arbeitet, Biden wiederzuwählen und Jeffries zum nächsten Sprecher des Repräsentantenhauses zu machen

Pelosi gehört zu den produktivsten Spendensammlern der Partei für das Repräsentantenhaus und wichtige politische Strategen. Sie hat gesagt, dass sie nicht die Absicht hat, über dem neuen Führungsteam des Demokratischen Repräsentantenhauses herumzuschweifen, aber man sieht sie und Jeffries oft ruhig auf der Etage des Repräsentantenhauses zusammenkauern.

Es ist selten, aber nicht beispiellos, dass ehemalige Parteiführer weiterhin als Mitglieder im Kongress bleiben.

Zurück in Kalifornien wird Pelosis Entscheidung, eine weitere Amtszeit anzustreben, sicherlich andere Demokraten enttäuschen, die sich für den Kongresssitz bewerben wollten.

Aber Pelosi hat Prioritäten, die sie für ihren Heimatstaat und insbesondere für San Francisco durchsetzen möchte, während die Stadt daran arbeitet, sich von den Schließungen aus der Zeit der Coronavirus-Pandemie zu erholen, die auch andere Innenstädte der Metropolen verdunkelt haben.

San Francisco stehe vor einem heiklen Moment, glaubt Pelosi, und brauche Bundesmittel, um seine Erholung fortzusetzen, sagte die mit ihrer Denkweise vertraute Person, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die Angelegenheit zu besprechen.

Eine der langjährigen Staatsoberhäupter, die demokratische Senatorin Dianne Feinstein, 90, hat angekündigt, dass sie keine weitere Amtszeit anstreben werde.

Pelosi wird von republikanischen Kritikern seit langem als politische Bösewichtin dargestellt, die sie als linksextreme Liberale betrachten und mit ihrem Image und ihren Taten riesige Summen einstreichen.

Letztes Jahr wurde ihr Ehemann, Paul Pelosi, schwer verletzt, als ein Angreifer in das Haus der Familie in San Francisco einbrach und auf der Suche nach dem demokratischen Führer war – in einer Zeit höchster Spaltung in der amerikanischen Politik. Ein Prozess wird erwartet.

