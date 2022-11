Nancy Pelosi enthüllt, wie sie zum ersten Mal hörte, dass ihr Mann angegriffen worden war

Anmerkung der Redaktion: Das Interview der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, wird um 20:00 Uhr ET auf „Anderson Cooper 360“ ausgestrahlt.





CNN

—



Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, enthüllte, wie sie die Nachricht erhielt, dass ihr Ehemann Paul angegriffen worden war, und sagte Anderson Cooper von CNN, dass sie „sehr verängstigt“ sei, als die Capitol Police an die Tür klopfte.

Pelosi sagte in ihrem ersten Sitzinterview seit dem Angriff, dass sie in Washington, DC, geschlafen hatte, nachdem sie in der Nacht zuvor aus San Francisco gekommen war, als es früh am Morgen an ihrer Tür klingelte. „Ich schaue nach oben, ich sehe, es ist 5 [a.m. ET]sie müssen in der falschen Wohnung sein “, sagte sie zu Cooper, nachdem er gefragt hatte, wo sie war, als sie die Nachricht erhielt.

Pelosi fuhr fort, dass die Türklingel erneut klingelte und sie dann „Bang, Bang, Bang, Bang, Bang an der Tür“ hörte.

„Also renne ich zur Tür und habe große Angst“, sagte Pelosi und beschrieb, was sich abspielte. „Ich sehe die Capitol Police und sie sagen: ‚Wir müssen hereinkommen, um mit dir zu sprechen.’“

Pelosi beschrieb, wie ihre Gedanken sofort zu ihren Kindern und ihren Enkelkindern gingen.

„Und ich denke an meine Kinder, meine Enkelkinder. Ich hätte nie gedacht, dass es Paul sein würde, weil ich wusste, dass er nicht unterwegs sein würde, sagen wir mal. Und so kamen sie herein. Damals wussten wir nicht einmal, wo er war“, sagte sie.

Der gewalttätige Angriff auf Paul Pelosi hat neue Besorgnis über die Androhung politischer Gewalt geweckt, die von parteiischer Feindseligkeit und zunehmend feindseliger politischer Rhetorik angetrieben wird – und die potenzielle Verwundbarkeit von Gesetzgebern und ihren Familien im aktuellen politischen Klima deutlich gemacht.

Paul Pelosi wurde Ende letzten Monats im Haus des Paares in San Francisco von einem männlichen Angreifer mit einem Hammer angegriffen, teilten die Behörden mit. Der Angreifer, der ihn angriff, suchte laut Gerichtsdokumenten nach dem Sprecher des Repräsentantenhauses.

David DePape wird wegen des Angriffs in sechs Fällen angeklagt, darunter versuchter Mord, Einbruch, Körperverletzung, falsche Inhaftierung und Bedrohung des Familienmitglieds eines Beamten. Er hat sich in allen staatlichen Anklagepunkten nicht schuldig bekannt.

Nach dem Angriff wurde Paul Pelosi operiert, „um einen Schädelbruch und schwere Verletzungen an seinem rechten Arm und seinen Händen zu reparieren“, sagte Drew Hammill, ein Sprecher von Nancy Pelosi, in einer früheren Erklärung. Er wurde letzte Woche aus dem Krankenhaus entlassen.

Nancy Pelosi deutete auch an, dass der Angriff auf ihren Ehemann ihre Entscheidung über ihre eigene politische Zukunft nach den Zwischenwahlen beeinflussen werde.

Pelosi, eine der mächtigsten Persönlichkeiten in der nationalen demokratischen Politik, hat sich einen Ruf als beeindruckende Anführerin der Hausdemokraten erworben, die erheblichen Einfluss auf ihre Fraktion ausübt. Aber in Washington verschärfen sich die Spekulationen darüber, was Pelosis nächster Schritt sein wird und ob sie sich entscheiden würde, zurückzutreten, wenn die Republikaner die Mehrheit zurückgewinnen.

Während des Interviews am Montag fragte Cooper Pelosi, ob sie bestätigen würde, dass sie auf die eine oder andere Weise eine Entscheidung darüber getroffen habe, was sie tun würde, und bemerkte, dass „viel darüber diskutiert wurde, ob Sie in den Ruhestand gehen würden, wenn die Demokraten das Haus verlieren würden .“

Der Sprecher sagte, die „Entscheidung wird davon beeinflusst, was in den letzten ein oder zwei Wochen passiert ist“, und forderte Cooper auf zu fragen: „Wird Ihre Entscheidung in irgendeiner Weise durch den Angriff beeinflusst?“

„Ja“, sagte Pelosi.

„Es wird?“ fragte Cooper.

„Ja“, sagte Pelosi erneut.

Diese Geschichte wurde am Montag mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.