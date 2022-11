Namor: Marvels wasserdichte Bemühungen, ihn von Aquaman zu unterscheiden

Anmerkung der Redaktion: Das Folgende enthält kleinere Spoiler über „Black Panther: Wakanda Forever“.





In „Black Panther: Wakanda Forever“ verschwendet der als Namor bekannte aquatische Widersacher keine Zeit, um sich als eine dieser betörenden, aber seltsamen Figuren zu etablieren, die ein Publikum polarisieren können: Die im Meer lebende Gottheit verwendet Muschelschalen wie Smartphones und hat gefiederte Flügel an seinen Knöchel.

Aber wie der mexikanische Schauspieler Tenoch Huerta Mejía in dieser grüblerischen Fortsetzung von „Black Panther“ aus dem Jahr 2018 darstellt, verfügt Namor auch über eine beträchtliche Gravitation als amphibischer Anführer eines Unterwasserstammes und verdient mehr als nur die unvermeidlichen Vergleiche, die er mit seinem Gegenstück aus DC erhalten wird , Aquamann. (CNN, DC Films und Warner Bros, die „Aquaman“ produzierten, sind Teil derselben Muttergesellschaft, Warner Bros. Discovery.)

Historisch gesehen geht DC mit fast allen seiner Legacy-Charaktere auf den Seiten der Comics, die sie berühmt gemacht haben, vor Marvel zurück: Superman (1938) kam lange vor Iron Man (1963), Batman (1939) vor Moon Knight (1975), Wonder Woman (1941) vor Captain Marvel (1968) und so weiter. Es ist die ultimative Ironie, dass Namor erst jetzt im Marvel Cinematic Universe auftaucht, da er einer der wenigen Marvel-Comics-Charaktere ist, die an erster Stelle standen.

Namor, auch bekannt als Sub-Mariner, erschien erstmals 1939 in Comics, während DCs Aquaman 1941 debütierte. Auf der großen Leinwand ist natürlich das Gegenteil der Fall: DC schaffte es, Marvel im Reich der Unterwasser-Superhelden zu schlagen, indem es 2018 „Aquaman“ veröffentlichte und zwei Jahre zuvor die von Jason Momoa gespielte Figur in „Batman v Superman: Dawn of Justice“ vorstellte. Darüber hinaus bleibt „Aquaman“ einer der größten Hits von DC: Der Film hat laut Box Office Mojo im Laufe seines Lebens über 335 Millionen US-Dollar eingespielt, und nächstes Jahr soll eine Fortsetzung folgen.

Marvel und „Wakanda Forever“-Regisseur Ryan Coogler Daher hatten sie ihre Arbeit ausgeschnitten, um sicherzustellen, dass Namor und seine Welt einen Wow-Faktor erzeugten, während sie sich gleichzeitig genug von dem unterschieden, was zuvor getan worden war, nämlich in „Aquaman“. Und zur Ehre des neuen Films scheint es, als ob viele, wenn nicht alle Sequenzen, die das Unterwasserreich Talokan zeigen – mit Bürgern, die Wasserballspiele spielen und auf Bänken herumhängen – im Gegensatz zu CGI echte Unterwasserfotografie und Taucher verwenden.

In Mejía – der trotz über 70 Credits im mexikanischen Kino in 15 Jahren sowie in „The Forever Purge“ des letzten Jahres als „vorgestellt“ in „Wakanda Forever“ in Rechnung gestellt wird – Marvel Gott sei Dank hat es seinen eigenen dynamischen Anker in dieser neuen Unterwasserwelt gefunden. Die bedrohliche Präsenz und Einschüchterung des Charakters wird nur durch die Verletzlichkeit, ja sogar Folter in seinem Ausdruck gemildert, was ein weiteres Element hinzufügt, das sich von der schrulligen und augenzwinkernden Natur von Momoas aquatischem Superhelden unterscheidet.

„Black Panther: Wakanda Forever“ hatte auch die entmutigende Aufgabe, Namors Ursprünge auf eine Weise zu präsentieren, die sich von denen in „Aquaman“ abhebt einen Film zu machen, der nicht nur als Ursprungsgeschichte dienen soll.

Sowohl Namor als auch Aquaman beanspruchen das mythische Atlantis als ihren Ursprungsort in ihrem jeweiligen Comic-Quellenmaterial – und DC verwendete Atlantis bereits vor vier Jahren als Kulisse für „Aquaman“ – also Es gab eine gute Gelegenheit, die Dinge zu ändern, als es um Namors Hintergrundgeschichte in „Wakanda Forever“ ging. Die Veränderung kommt durch Talokan, Namors Heimatreich, das von der mesoamerikanischen, indigenen zentral- und südamerikanischen Mythologie inspiriert ist. Der Wechsel zu dieser Maya- und Azteken-basierten Umgebung ermöglicht es dem Film, Kolonialgeschichten zu erforschen, die viel stärker in der Realität verwurzelt sind, ähnlich wie der ursprüngliche „Black Panther“ auch den historischen Kampf Afrikas mit Kolonisatoren berührte.

Wohl, die bemerkenswerteste Abweichung von Namors Comics Ursprung kommt in einer im Film gemachten Enthüllung: Das aquatische Superwesen scheint das Ergebnis eines Stammesrituals zu sein, bei dem ein mystisches Kraut verwendet wird, ähnlich wie sich der Schwarze Panther manifestiert. (Aquaman hingegen bezieht seine Superkräfte von einem Elternteil mit königlichem atlantischem Erbe.) Aber dann, Der Film geht sogar noch weiter – am Vorabend von Phase V des Großmeisterplans der MCU äußert Namor in unmissverständlichen Worten, dass er „ein Mutant“ ist, ein klarer Sirenenruf der kommenden Dinge, mit den mutierten X-Men – zuvor bewohnt ein separates 20th Century Fox-Franchise – das bald in die MCU-Falte aufgenommen wird.

Aber bevor das passiert, und dank Mejías nuancierter Leistung in „Wakanda Forever“, sollte Namor in der Lage sein, viele weitere Vergleiche mit anderen ozeanischen Halbgöttern zu vermeiden und auf seiner eigenen Welle in die Zukunft zu reiten.