Die National Alliance on Mental Illness of McHenry County veranstaltet am Samstag, den 21. Oktober, von 8:30 bis 11 Uhr ihr viertes jährliches Pfannkuchenfrühstück in der St. Thomas of the Apostle Catholic Church, 451 Terra Cotta Ave. in Crystal Lake.

Das Frühstück, das Pfannkuchen, Rührei, Würstchen, Kaffee und Saft umfasst, wird von den Knights of Columbus zubereitet. Der Vorverkauf für die Veranstaltung kostet 10 US-Dollar für Erwachsene und 5 US-Dollar für Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 12 US-Dollar. Vorverkaufskarten können unter namimch.org/events gekauft werden.

NAMI, das kostenlose psychiatrische Dienste für die Gemeinde bereitstellt, befindet sich mitten in seiner jährlichen Spendenaktion. Spenden werden Dollar für Dollar bis zu einem Betrag von 20.000 US-Dollar verdoppelt.

Mit Spenden werden Programme finanziert, wie z. B. persönliche Peer-Unterstützung für Einzelpersonen und Familienmitglieder, Selbsthilfegruppen, Workshops und Kurse, Suizidprävention und Erste-Hilfe-Schulungen im Bereich der psychischen Gesundheit. Spenden können unter namich.org/help-nami oder per Post an NAMI, 620 Dakota St., Crystal Lake, IL 60012 erfolgen.

Für Informationen zum Pfannkuchenfrühstück oder der passenden Kampagne besuchen Sie namich.org oder rufen Sie 815-308-0851 an.