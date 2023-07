Die Formel-1-Saison 2023 rast an diesem Wochenende mit dem historischen Großen Preis von Großbritannien nach Silverstone.

Max Verstappen wird versuchen, seine Führung in der Meisterschaft auszubauen und seine Dominanz durch den Sieg in seinem sechsten Rennen in Folge fortzusetzen.

6 Verstappen kann in dieser Saison nicht aufhören zu gewinnen Bildnachweis: Getty

Der amtierende Champion hat derzeit fast 100 Punkte Vorsprung auf seinen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez auf dem zweiten Platz.

Und Verstappen wird versuchen, in Silverstone die Zielflagge zu erobern, nachdem er seit 2020 in Großbritannien nicht mehr gewonnen hat.

Am nächsten kam der 24-Jährige seitdem ein Jahr später, als ihm die Chance auf den Sieg verwehrt blieb, nachdem er in der ersten Runde in einen kontroversen Zusammenstoß mit Lewis Hamilton verwickelt war.

Aber in welcher der 18 Kurven ereignete sich der Unfall und wie lauten alle Kurvennamen? talkSPORT.com hat alles, was Sie wissen müssen …

Abtei (Runde 1)

Die erste Ecke des modernen Silverstone ist eine von zwei, die nach dem Priorat Luffield Abbey aus dem 12. Jahrhundert geprägt wurden.

Die Überreste der alten Abtei wurden nordöstlich des Weges gefunden.

Bauernhof (Runde 2)

Ein schneller Knick zwischen Abbey und Village, die Ursprünge sind sehr einfach.

Die Gerade verlief früher in der Nähe des nahegelegenen Bauernhofs.

Dorf (Runde 3)

Auch eine eher unkomplizierte Variante, die 2010 nach der Sanierung von Silverstone eingeführt wurde.

Der Name erinnert an das an die Rennstrecke angrenzende Dorf.

6 Die Silverstone-Rennstrecke wurde im Laufe der Jahre mehreren Anpassungen unterzogen Bildnachweis: Getty

Der Loop (Turn 4)

Die langsamste Kurve einer ansonsten Hochgeschwindigkeitsstrecke!

Darüber hinaus ist es die einzige Kurve in Silverstone, die ausschließlich nach ihrer Form benannt wurde – eine lange, nach links gerichtete offene Haarnadelkurve.

Aintree (Turn 5)

Nein, nicht die Rennstrecke, auf der das Grand National ausgetragen wird, sondern die Rennstrecke, auf der in den späten Fünfzigern und frühen Sechzigern fünf Grand Prix von Großbritannien ausgetragen wurden.

Doch ironischerweise geschah es gerade aus dieser Kurve, dass der damalige Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen mit seinem tanzenden Pferd verunglückte.

Brooklands (Turn 6)

Für die Strecke von 1907 in der Nähe von Weybridge in Surrey, die während der Vorkriegszeit als Großbritanniens wichtigste Rennstrecke diente.

Es war auch die erste speziell gebaute Rennstrecke der Welt, wurde jedoch seit 1939 nicht mehr genutzt.

6 George Eyston fuhr 1927 beim Großen Preis von Großbritannien in Brooklands Bildnachweis: Getty

Luffield (Turn 7)

Die zweite Kurve der Silverstone-Strecke, die nach dem Priorat Luffield Abbey aus dem 12. Jahrhundert benannt ist, folgt auf Kurve 1.

Woodcote (Turn 8)

Der Royal Automobile Club hatte die Ehre, mehrere Kurven zu benennen, nachdem er die ersten großen Rennen in Silverstone organisiert hatte.

Und sie beschlossen, Woodcote Park für Turn 8 zu würdigen – ein stattliches Anwesen, das dem RAC in Surrey gehört.

Wäldchen (Turn 9)

Eine der schnellsten Kurven im F1-Starterfeld und die, in der Hamilton letztes Jahr mit Verstappen kollidierte.

Die Copse-Kurve, die erste Kurve der Rennstrecke seit fast 60 Jahren, verdankt ihren Namen der Tatsache, wie nahe sie an Chapel Copse und Cheese Copse vorbeiführt.

6 Die Rivalität zwischen Hamilton und Verstappen weitete sich 2021 in der Copse-Kurve aus. Bildnachweis: F1

Maggotts, Becketts und Chapel (Turniere 10–14)

Ersterer ist mit Abstand der einzigartigste Name auf der Rennstrecke und einer, mit dem Silverstones berühmteste Kurvenfolge beginnt.

Aber keine Angst, denn es handelt sich nicht um eine Hommage an die ekligen Larven, sondern an das nahegelegene Madenmoor.

Bis 1991 handelte es sich bei den letzten drei Kurven um drei unterschiedliche Kurven, die heute jedoch so eng miteinander verbunden sind, dass Fans sie meist als eine einzige Kurve bezeichnen.

Die Namen Becketts und Chapel stammen von der mittelalterlichen Kapelle St. Thomas a Becket, die 1943 abgerissen wurde und heute ein Reetdachhaus ist.

Hangar gerade

Die Kapellengebäude, die dem letzten Eintrag seinen Namen gaben, wurden ursprünglich abgerissen, um Platz für den Flugplatz Silverstone zu machen.

Und so befanden sich zwei der größten von der Royal Air Force genutzten Hangars neben der späteren Gegengeraden der Rennstrecke.

6 Es wird erwartet, dass die britischen Fans an diesem Wochenende wieder in voller Stärke an den Start gehen werden

Stowe (Turn 15)

Wie so viele Ecken in Silverstone hat auch sie ihren Namen von einem nahegelegenen Wahrzeichen.

Diesmal ist es die private Stowe-Schule südlich der Rennstrecke, zu deren Absolventen Sir Richard Branson und der Superman-Schauspieler Henry Cavill zählen!

Vale (Turn 16)

Die einzige Ecke, in der es Kontroversen darüber gibt, woher der Name stammt.

Einige behaupten, es liege einfach daran, dass diese Kurve am hügeligsten Teil einer ansonsten flachen Strecke verläuft und Vale (ein anderes Wort für Tal) genannt wurde.

Andere argumentieren, dass es sich nur um eine Anspielung auf den Bezirk Aylesbury Vale handelt, in dem Silverstone liegt.

Verein (wird 17/18)

Wie Woodcote wurde auch die letzte Kurve der Strecke zu Ehren des RAC benannt.

In diesem Fall für ihr berühmtes Clubhaus in der Pall Mall in London.

6 Hamilton wurde mit seinem eigenen Stück Silverstone geehrt

Hamilton geradeaus nach Süden

Obwohl es sich nicht offiziell um eine Kurve handelt, verfügt Hamilton über die einzigartige Leistung, dass der einzige Teil der Rennstrecke nach einem Fahrer benannt wurde.

Als gemeinsamer Rekordsieger von Silverstone zum siebenten Mal änderte der British Racing Drivers‘ Club (BRDC) ihm zu Ehren den Namen der International Pit Straight.

„Es ist das erste Mal in der Geschichte von Silverstone, dass ein Teil der Rennstrecke nach einer Person benannt wurde“, sagte David Coulthard.

„Lewis ist zu einem großen Teil dieser Geschichte geworden, und die Direktoren des Clubs und ich waren der Meinung, dass es keinen besseren Weg gibt, dies zu würdigen, als die legendären Boxen in Anerkennung seiner rekordverdächtigen Leistungen umzubenennen.“