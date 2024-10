De hoed van het Israëlische leger in de nacht nach eigenen Angaben mit „„Ortlich delimiten, gezielten“ Operationen tegen Ziele der Hisbollah im Zuid-Libanon begonnen. De Luftwaffe en de artillerie hebben de gronden van de luchtmacht bewapend met militaire objecten in de regio, teilte das militar mit.

De operatie zelf zorgde voor militaire hervormingen grens Dörferndie directe steun biedt aan gemeenschappen in het Noordse Israël. Kurz voor het begin van de Bodenoperatie had de Israëlische Streitkräfte Bereiche im Norden des Lebanon zur militärischen Sperrzone erklärt.

Explosies in Beiroet

In de nacht bombardeerden de Israëliërs Luftwaffe erneut Ziele in een zuidelijke regio van de Libanese Hauptstadt Beiroet. Een verslaggever in de Nachrichtenagentur dpaberichtete van geesten sieben brand explosies en Eschütterungen. Zwarte wolken trekken over het gebied in de omgeving Nahe des internationale Flughafens auf.

Het Israëlische leger bewaakt zijn inwoners en bewoners Evacuatie aufgefordert. De waarschuwing richt zich op een Zivilisten, die sich in der Nahe mehrerer Gebäude in hen als Daheeh bekanten Rückzugspunkt der Miliz zuidelijke von Beiroet vrienden.

Auf Israël vloog auch am frühen Dienstagmorgen Raketen. Die Armee teilte auf Telegram mit, in de Gegend von Meron in Nordisrael seien etwa zehn Geschosse verafschuwd te zijn. Soms ben ik open en ben ik opgelucht.

Tote in Syrië nach israëlischem Beschuss

In Syrisch sindsdien na Angaben syrischer Staatsmedien lessestens drie mensen aan de slag en toch weer verloren gaan. Nach Angaben des Syrische Staatsfernsehens oorlog onder de Getöteten ook journalist. Het „Israëlische Feind“ heeft een „einen“ gehad Luftangriff met Kampfflugzeugen en Drohnen uit de richting van de Syrische Golan die is begonnen“, berichtte het officiële Syrische nachrichtagent Sana een beroofing van de Armeekreise.

Meer Entwicklungen der Nacht in Kürze: