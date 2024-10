De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Iraanse Raketenangriff auf sein Land als großen Fehler bezeichnet. Der Iran We werden verzorgd, spraken met Netanyahu op de dienst in onze Sicherheitskabinetts.

De raketenangriff is een fehlschlag-geweer, zoals de Israëlische Regierungschef. De Iraniërs hebben een zeer schmerzhafte Lektion geleerd, dus wie heeft zijn vrienden in Gaza, in Libanon en anderszins. „We zijn altijd blij. We zijn gelukkig“, zei hij.

Het land in Iran ligt in Israël met 200 raketten, de Amerikaanse regering is voorbereid op een enkele aanval. Bovendien heeft het Israëlische leger veel steun, met een „groot aantal“ Iraanse raketten.

Armeechef lobs Zivilbevölkerung

Het hoofd van de Israëlische strijdkrachten, Herzi Halevi, was in staat een reactie uit te voeren op de Iraanse raketten. “We waren gescheiden, omdat we onze superieure prestaties en uitstekende praktijken en superieure prestaties demonstreerden”, zei de Israëlische generale staf. Dies geschehe auf Anweisung der Regierung. Wie een Vergeltungsschlag zou kunnen hebben, zou dat niet zonder kunnen.

Israël heeft zijn Fähigkeit-gezeigt, de Erfolg-zegens Feindes zijn verhinderd. Terwijl de vorige versie van de Zivilbevölkerung hoe dan ook een sterke Luftabwehr werd, zei Halevi later. Landesweit hatten Millionen Menschen gemäß de offiziellen Anweisungen Zuflucht in Bunkern en Schutzräumen gesucht.

Israëls Minister van de strijdkrachten Daniel Hagari zei dat de toename van het aantal raketten afkomstig uit Israël en de Verenigde Staten een abgefangen Verteidigungskoalition zal zijn. „Er zijn er maar een paar Einschläge in het Zentrum Israels, weitere in het zuiden van Israël.“ De woede van Iran is een schwere en gefährliche escalatie. „Unsere Verteidigungs- und Angriffsfähigkeiten sinds auf höchstem Niveau“, lobbyde Hagari tegen de Israëlische Ausrüstung.