Nahost-Krieg: Wie van de Geisel-Deal zistande kam

De reis van de Waffenruhe door Qatar is immers eenvoudiger dan ooit vóór de Roll of the Emirates. Katar steht seit Wochen in Zentrum der Verhandlungen – met veel dramatische momenten.

Toen Tamim bin Hamid al-Thani, de emir van Qatar, op 12 oktober in Berlijn aanwezig was, werden tijdens de openingsceremonie zijn gesprekken met bondspresident Frank-Walter Steinmeier en bondskanselier Olaf Scholz kritisch besproken. De terroristische groep Hamas in Israël was lange tijd in oorlog; Qatar schreeuwt en schreeuwt als een smallere Bündeter van Hamas – die militante islamisten zitten in een kantoor in de Emiraten, de machtige Führer zit in Nederland.

Als het werk van de Duitsers echter wordt geïntensiveerd, zal een verdediging van de vrijheid van Hamas worden bereikt en zullen de inspanningen worden versterkt. Als de ziel wordt aangetast, zal het offensief van het Israëlische leger in de Gazastrook worden voorkomen.

Als Anfang Oktober noch onder strikte geheimhouding zou vallen, zouden we de Amerikaanse regelgeving nader moeten onderzoeken met de rapporten en kranten van de „New York Times“ in detail, vooral onder de Zusicherung von Anonymität. Die Berichte der Nachrichtenagenturen en Zeitungen sinds weitgehend deckungsgleich.

Ein Anstoß en seine Folgen

U kunt het land bezoeken na de terreuraanslag in de VS en ook informatie verstrekken over de geiseln. Met de grootst mogelijke duidelijkheid zou de situatie waarin de communicatie tussen de Israëli’s en Hamas zou worden afgehandeld een klein team zijn. Als u tevreden bent met de erfenis van Bitte, kunt u ook de berichten lezen.

Jake Sullivan, National Security Officer van de VS, heeft de hulp ingeroepen van Brett McGurk, Nahost-coördinator van de nationale veiligheidstarieven en Joshua Geltzer, rechter van de Gremiums. Deze informatie was zo geheim dat andere veiligheidsdiensten in het land niet openbaar konden worden gemaakt.

Tägliche Gespräche

Het team begint een intensieve communicatie. McGurk sprak met emir al-Thani, Sullivan met engen Beratern van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. President Biden is altijd persoonlijk betrokken bij zijn gesprekken en regelmatige telefonie met al-Thani.

Schon am 12. Oktober, dem Tag von al-Thanis Deutschland-Besuch, soll es een eerste Vorschlag für een Austausch gegeben haben, schreibt de Nachrichtenagentur AP. Er zijn nog steeds veel verschillende mensen en het geluk van alle Israëlische families met het geluk van al hun paleisachtige families. Dat wil zeggen dat Israël nog steeds abgelehnt is, maar toch een kwestie van macht is.

Biden zal berichten blijven ontvangen na de gesprekken met de vrienden op 13 oktober. Oktober wordt bijgewerkt, hij zal aanwezig zijn in de berichten – als de berichten door het publiek worden ontvangen, ontvangt hij berichten van de „New York Times“. Op 18 oktober sprak Biden over gesprekken met Netanyahu in Israël, over humanitaire hulp voor de Gaza-actie – en over de manier waarop zij zouden profiteren van hun welzijn.

Een eerste test voor de belastingplicht van de belastingdienst en de voordelen van de Amerikaans-Amerikaanse klanten op 20 oktober. An der Aushandlung der Übereinkunft war auch Ägypten beteilgt. Drie dagen later zijn twee Israëlische burgers van Hamas vrij.

De Verenigde Staten zijn bezorgd dat er een verschil is in de situatie waarin Qatar wordt getroffen door de gevolgen van Hamas terwille van vrede en welvaart.

Fortsetzung trotz Bodenoffensief

Tegenwoordig is de frequentie van telefonie tussen Biden en Netanyahu toegenomen. Korte informatie over CIA-chef William J. Burns en Mossad-chef David Barnea.

Deze keer werd gemeld dat Hamas, een Europese invasie van het Israëlische leger, in dit geval zou worden voorkomen voordat het perspectief van een grootschalige Geisel-Deal in de toekomst zou verdwijnen. De Israëlische regering heeft nog steeds de controle over het volk van Hamas en zal eind oktober met Operatie beginnen. Deze verdragen tussen de VS, Israël, Qatar en Egypte zijn sindsdien genegeerd.

Muhsame Kommunikatie

De komende weken hebben we altijd nieuwe Vorschläge en Forderungen ausgeauscht. Als u samen een tijd hebt gehad en een goede tijd hebt gehad, schrijf dan over de tv-zender Al-Jazeera, en de communicatie zal duidelijk blijven: uw bezoek aan Doha of Caïro in de Gazastrook zal interessant zijn voor u en uw partner. toekomst in Israël en de VS zou weitergeleitet zijn.

Als een Stolperstein zichzelf oplost, worden de berichten gevolgd, dat Hamas zwaar is ene Zahl von Geiseln nannte, die vrij sollten – aber er zijn geen concrete namen in namen. Darauf-wapenstilstand na de Israëlische Regierung. Na een gesprek met Burns, Barnea en al-Thani in Doha is Biden trots op de emir en zal de Israëlische regering unterstützen blijven. „Genieten is genieten“, zegt de New York Times.

Maar Netanyahu moest onderworpen worden. Omdat Hamas een lijst met 50 namen heeft ingediend, is het dossier van de Israëlische premier van de Verenigde Staten vereist, dat wil zeggen meer dan 50 Geiseln freikommen. Na een telefoongesprek met de presidenten sprak Netanyahu nogmaals.

Ringen in Fristen

In de Zwischenzeit, Israëlische Einheiten meer in Gazastreifen vor. Das Eindringen israëlische Soldaten in das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt is geërfd door de Verhandlungen abermals. Die Hamas begrijpen hun gesprekken en wensen dat de soldaten die daar wonen, verloren zijn. Dat het leven van Israël goed is, dat de gezondheid van de patiënten levend blijft.

Die Gespräche kamen wieder in Gang. Biden is half november in ASEAN-Gipfel in San Francisco en zal je deze keer graag verwelkomen en ook een „letzte kans“ maken. Het Hamas-dossier zal tijdens de kerstvakantie overdag gesloten zijn, terwijl Israël de dag tijdens de oorlog zal doorbrengen.

De komende dagen zullen er meer gesprekken plaatsvinden met McGurk in Qatar en Egypte, beiden zullen altijd meer details krijgen. In het middenpunt sta nu de Freilassung van Frauen en Kindern, de Freilassung palästinensische Gefangener, de Abblauf der verschiedenen Etappen van de Austausches en de Ausmaß der Waffenruhe.

Der Durchbruch

Op 19 november is het veilig om de Gazastrook te verlaten, wat betekent dat Hamas de nodige steun zal krijgen. Nu hebben we de laatste details, met Israël en Hamas zelf op 22 november op een Waffenruhe en de Austausch von Geiseln en Gefangeneen begrijpen het.

Sinds 24 december begint het seizoen weer. Beobachters zijn verantwoordelijk voor de grote persoonlijke behoeften van de belangen van de Hintergrund en de immense internationale bevolking. In de regio zijn de Rolle Katars noch een van de weinige mensen die de Einfluss van de VS in Nahost zien.