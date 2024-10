Angesichts der Unterstützung des Irans für die Gegner Israels im Nahost-Conflikt hat Hessens Ministerpresident Boris Rhein (CDU) Minister Annalena Baerbock (Grüne) heeft een besluit genomen over de algemene regering van de Iraanse regering in Duitsland. “Iran ervaart langdurige bedreigingen door de sterkste aanvallen op terroristen en de regionale veiligheid van de politiek, vooral met het oog op Israël”, schreef Rhein in een brief van het Duitse persagentschap. Zunächst hatte «hessenschau.de» hierüberberichtet.

Vóór een jaar hadden terroristen van Hamas en andere extremistische groeperingen meer dan 1.200 mensen in Israël en meer dan 250 mensen in de Gazastrook. Dies war der Auslöser für den Gaza-Krieg. Omdat we samen hebben geleefd sinds we in verschillende landen, Israël en de wereld hebben gewoond Iran unterstützten Hisbollah-Miliz in Lebanon eskaliert. Befürchtet wird, dat de hele regio in één enkele follow-up Krieg werd getransformeerd.

Duitsland bleibe dem Schutz der Sicherheit und Freiheit Israels verpflichtet, schreibt Rijn. ‚In het licht en de achtergrond van de jongste enorme raketten op het Israëlische grondgebied van Iran zou ik graag toegang willen hebben tot alle algemene regeringsrelaties in Iran in de Bondsrepubliek Duitsland, te beginnen met de nederzetting in Frankfurt am Main.‘ Ze zijn onopvallend, aangezien het bezoekers en bezoekers van Iran in Duitsland zijn, en ook als gasten en beauftragt seien, legitimeert het beschreven beleid hen.

