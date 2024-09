Na Tötung von Hisbollah-chef Hassan Nasrallah en hogere leiders van de Miliz hat der Iran een Dringlichkeitssitzung van de troepen van de VN-Veiligheidsraad. In één brief van het hoogste VN-orgaan, geschreven door de Iraanse VN-commandant Amir Saeid Iravani, waarschuwt Iran dat zijn leden boos zijn over hun diplomatieke betrekkingen en vertegenwoordigingen, de basis voor het basisprincipe van unverletzlichkeit diplomatischer und konsularischer Einrichtungen verstoße.

Het is waarschijnlijker dat deze Nachrichtenagentur dpa door hun geschriften wordt beïnvloed. Israël heeft een „daad van terroristische agressie tegen woongebieden in Beiroet, schadeloosstelling van de VS om ervoor te zorgen dat het bunkergebouw wordt voltooid“. Een „solcher Aggressionen“ werd in Iran niet getolereerd en niet als „seine inhärenten Rechte nach internationalm Recht zu nuttig“ beschouwd.

Als het om zittijden gaat, is het duidelijk. Vanuit de Diplomatieke Kring kom je te weten waar je mee bezig bent, dit is een mooie bijeenkomst vandaag.

Biden: ‚Het is tijd voor een Waffenruhe‘

De Amerikaanse president Joe Biden zei dat hij vier jaar lang verantwoordelijk was voor de gerechtigheid van het land tegen terroristische aanslagen. De VS ondermijnen het recht van Israël op zelfvertegenwoordiging Hisbollah en andere vormen van Iraanse unterstützte Terrorgruppen, zei Biden dat hij zich midden in de Witte Huizen bevond.

Er is minister van Defensie Lloyd Austin die zich bewust is van de gevolgen van de Amerikaanse Streitkräfte im Nahen Osten, die de agressie en het risico op ernstige gevolgen zal beïnvloeden. De ziel van de VS is het resultaat van het conflict in Gaza en daarbinnen Libanon op diplomatieke Wege.

© Lea Dohle

Nieuwsbrief „Was jetzt?“ – De taggliche Morgenüberblick Start Zie met onze volgende cursussen Nachrichten-Nieuwsbrief in de Tag. Erhalten Sie zem freitags den US-Sonderletter „Was jetzt, America?“ hoe dan ook, het digitale magazine ZEIT am Wochenende. Bij mijn registratie moet u uw gegevensbeschermingsverklaring controleren. Viel Bedankt! Wij kunnen er een e-mail naar sturen. Betaal voor uw mailing en ontvang uw nieuwsbriefabonnement.

Biden sprak erover voor een enkele Waffenruhe in het oosten van het land. Na een journalistieke campagne, vanwege een Israëlisch offensief tegen Libanon, zei Biden: “Het is tijd voor een Waffenruhe.” Op de Frage, op de Vereinigten Staaten op Raketenangriffe op US-Kriegsschiffe in Roten Er kwamen meer reacties binnen, antwoordde Biden: “We zullen reageren.”

Telefonate mit libanesischem Ministerpräsidenten

Unterdessen telefonierten westerse minister met de Libanese ministerpräsidenten Nadschib Mikati. De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy wilde toen een einde maken aan de vrede tussen Israëli’s en Libanese zijde. “We zijn alleen, omdat de Waffenruhe niet zo gelukkig is, en vanwege het financiële verlies dat we hebben geleden. Een diplomatieke oplossing is de enige hoop, veiligheid en stabiliteit voor het Libanese en Israëlische volk”, schreef Lammy op Platform X .

De Franse minister van Buitenlandse Zaken zorgt ervoor dat Israël een veilig einde krijgt aan het luchtverkeer in Libanon. Frankrijk zal doorgaan met een Israëlische grondoperatie in Libanon, zei minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot. Als je een telefonie zou willen hebben met de hulp van Hisbollah en Iran, zou alles ononderbroken zijn, maar de destabilisatie van de regio zou mogelijk zijn.

Na de komst van het Libanese ministerie van Volksgezondheid sinds Libanon in de afgelopen twee weken, zal er meer informatie over de Israëliërs worden gerapporteerd als er 1.000 mensen worden opgevangen en meer als er 6.000 verloren gaan.