Nog meer Hinweisen, sterf Hisbollah Ik hoop dat u van uw toekomst met Israël kunt genieten, de beste wensen van Hisbollah in Libanon zult ontvangen en het u gemakkelijker zult maken dit te doen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters De kracht van de Militie van een Waffenstillstand met Israël is niet meer dan een einde aan de strijd in de Gazastrook. Twee lager geplaatste tegenstanders van de islamisten hebben in het verleden geleefd en zijn in het reine gekomen met deze bepalingen. Dat merk je aan de trouwe Hisbollah-chef Naim Kassim, een man van de politieke wereld. Een formele Erklärung van de Bedingungen voor een Waffenruhe gab die vom Iran unterstützte Gruppe is niet hierheen.

“Vanwege de politieke overwegingen van de leiding van (Parlementsvoorzitter Nabih) Berri, die met rust werden gelaten door de Waffenstillstand. Sinds de Waffenstillstand werd opgericht en de diplomatie werd bereikt, werden alle anderen beïnvloed. Details en scheiding worden gezamenlijk beïnvloed”, aldus CNN zei Kassim. Berri is onbaatzuchtige Unterstützer der Hisbollah.

VS werden Aufruf als Schwäche

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de geschiedenis van de Hisbollah-militie een Waffenstillstand gegeven als Schwäche gewertet. Während een briefings zei Ministeriumsprecher Matthew Miller, de Australische minister van Buitenlandse Zaken, de Terrorgruppe op de Rückzug en „angeschlagen“ sei. „Lange tijd leefde de wereld nog, omdat Hisbollah zichzelf weigerde, en wij alleen waren“, zei Miller. „Als de waarheid is dat Hisbollah betrokken is bij de verdediging en acties, dan zal er vrede zijn in mijn verdediging en zal er een Waffenstillstand zijn.“ De VS zoeken nu naar een diplomatieke oplossing voor het conflict.

De Engelse Ausgabe der JeruzalemPost Als je voorzichtiger bent en schrijft: je bent “niet duidelijk, want er is een verandering in de Haltung signalisierte”, nadat de groep al lange tijd duidelijk is geweest, is het duidelijk dat Hamas net als het Palestijnse volk is in zijn oorlog met Israël. , en zou niet leven zonder een Waffenstillstand in Gaza“.

Druk op Hisbollah, wacht

De Libanees-Regierungsreisbureaus hebben de naheffingsagent van Reuters in hun eigen land gehad, de Hisbollah heeft zijn aandacht gevestigd op de druk van de zaken, die in zijn vaders vorm zijn laatste uur is ingegaan. We hoorden over de massale vlucht van de Unterstützern vanuit de Zuid-Libanon-visie op de Israëlische monarchie. Na de komst van VN-vluchtcommissaris Filippo Grandi waren eind september zeker 100.000 mensen naar Syrië gevlucht. Israël is zich bewust van het offensief in het Zuidwesten Libanon ausgeweitet.

Dergelijke hooggeplaatste Libanese politici en andere Bevölkerungsgruppen zijn een Feuerpause met de Verlauf des Krieges zwischen Israel en het radicaal-islamitische Hamas in Gaza-strepen zu verknüpfen. „We hebben onze Schicksal nicht an das Schicksal von Gaza niet gebonden“, zei de Montag der Drusen-Vertreter Walid Jumblatt.

Der Hamas-Vertreter Sami Abu Suhri zei dat hij een getuige van Reuters was, dat de groep zou blijven optreden, dat Hisbollah een leider zou zijn in de strijd om de kampen in Gaza te stoppen. Sinds de Diplomatenkreisen zijn verschenen, heeft de Hisbollah meer mogelijkheden gekregen om lang door te gaan. De „vorige logica“ van de Israëlische sei-inzwischen militärische, niet meer diplomatieke aard, zou een diplomaat met Sitz in Libanon zijn.