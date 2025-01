Naher Osten: Diese Geiseln und Gefangenen werden freigelassen

Hintergrund

Status: 30.01.2025 10:50 Uhr

Drei israelische Geiseln, fünf thailändische Geiseln und 110 palästinensische Gefangene: Nach einer Vereinbarung zwischen Israel und palästinensischen terroristischen Organisationen werden sie heute veröffentlicht. Wer sind die Leute?

Agam Berger

Agam Berger ist ein Soldat, der von einer Militärbasis in Nahal Oz zusammen mit den vier Scouts der israelischen Armee entführt wurde, die am vergangenen Samstag veröffentlicht wurde. Der 20-Jährige war der einzige in der Gruppe, der zunächst im Gazastreifen blieb. Eine Aufzeichnung einer Bodycam aus der Hamas -Terroristen zeigt sie am Tag des Raubüberfalls im Schlafanzug.

Agam Berger und schwarz gekleidete bewaffnete Hamas-Terroristen bei der Veröffentlichung der israelischen Geisel.

In ihrem letzten Anruf vor der Entführung berichtete Berger Berichten zufolge ihrer Mutter, dass Terroristen sie erschießen und alle weinten, aber keine Angst hatten. Israelische Medien sagten von den geiernfreien Frauen, dass Berger eine Unterstützung für andere sei.

15 Pfadfinder sollen in dem beispiellosen Angriff auf die Militärbasis entführt und sieben entführt wurden. Eine der Frauen wurde nach 23 Tagen von israelischen Streitkräften aus dem Gazastreifen gerettet und ein anderer in Gefangenschaft getötet. Ihr Körper wurde von der Armee aus dem Gazastreifen geborgen. Die Hamas hat letzten Samstag vier der Soldaten veröffentlicht.

Gadi Moses

Der 80-Jährige, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben soll, ist die älteste der jetzt veröffentlichten Geiseln. Der landwirtschaftliche Ökonom lebte im Ruhestand in Kibbuz Nir Oz in der Nähe des Gazastreifens. Der Vater von drei Kindern und Großvater von zwölf Enkelkindern wurde während des Massakers der Hamas aus dem Kibbuz entführt, und sein Partner wurde zu dieser Zeit während eines Schusswechsels zwischen Terroristen und der israelischen Armee getötet.

Gadi Moses sollte auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben.

Der Kibbuz war bei dem Angriff stark am Boden zerstört. Terroristen haben ein Viertel aller Bewohner des Ortes getötet oder entführt. Danach war Moses nicht in den Händen der Hamas, sondern in der terroristischen Gruppe des palästinensischen islamischen Dschihad (PIJ). Die Tatsache, dass verschiedene terroristische Gruppen die Geiseln entführt haben, soll wiederholt zu Komplikationen bei den Verhandlungen über ihre Freilassung geführt haben.

Arbel Yerhud

Der 29-jährige deutsche israelische Arbel Yehud sollte Teil der zweiten Geiselgruppe sein, die am vergangenen Samstag veröffentlicht wurde. Es wurde auch vom Pij aufgezeichnet, heißt es aus Kreisen der Terrororganisation. Israelische Medien vermuteten, dass dies der Grund war, warum es nicht veröffentlicht wurde.

Ein Plakat, das die israelische Regierung mehr Engagement für das Porträt von Arbel Yerhud zeigt.

Yerhud wurde auch am 7. Oktober zusammen mit ihrem Freund Ariel Cunio von Nir Oz verzögert. Dies wird als Geisel fortgesetzt. Yerhuds Bruder wurde am 7. Oktober in Nir Oz ermordet. Vor ihrer Entführung arbeitete Yerhud in einem Technologiezentrum der Regionalverwaltung von Eshkol.

Service aus Thailand

Im Verlauf einer besonderen Vereinbarung zwischen der Hamas und der thailändischen Regierung werden ebenfalls fünf Geiseln aus Thailand veröffentlicht. Für sie werden keine palästinensischen Gefangenen freigelassen.

Es ist nicht bekannt, wer die freigelassenen thailändischen Länder sind. Vor ihrer Freilassung wurde gesagt, dass es zehn Ausländer unter den Geiseln im Gazastreifen gab – darunter acht Personen aus Thailand, einem Nepal und einem Tansanner.

Insgesamt 31 Bürger aus Thailand wurden am 7. Oktober 2023 entführt, 32 thailändische Länder wurden bei dem Terroranschlag getötet. Wie die Zeiten Israels schreibt, gehörten sie der großen Gruppe thailändischer Länder, die in Israel arbeiten, viele von ihnen als Erntehelfer in der Grenzregion zum Gazastreifen. Bei der ersten Veröffentlichung von deportierten Menschen im November 2023 wurden 23 thailändische Länder freigelassen.

110 palästinensisch Gefangene

Auch mit dieser Vereinbarung ist die Zahl der palästinensischen Gefangenen, die aus der Haft entlassen werden, um ein Vielfaches höher als die der freigegebenen Geiseln. Mehr als 30 von ihnen sollen zu lebenslanger Haft verurteilt worden sein. Einige Frauen und Minderjährige sollten ebenfalls freigelassen werden.

Einer der bekannteren Gefangenen ist Sakaria subteidi, der während der zweiten Intifada der Befehlshaber des Militärarms der Fatah-Bewegung in Dschenin im Norden des Westjordutrichs war. Rund 3.500 Palästinenser wurden zwischen 2000 und 2005 getötet, mehr als 1.000 Israelis wurden bei Angriffen von Palästinensern getötet. Vor ein paar Jahren flohen er und andere Gefangene durch einen Tunnel aus einem israelischen Hochgefangenengefängnis, wurden aber wieder erwischt.

Laut den Medien soll Mahmud Atallah, der eine lebenslange Haftstrafe plus 15 Jahre wegen Mordes an einer palästinensischen Frau verbüßt ​​hat, die der Zusammenarbeit mit Israel vorgeworfen wurde, ebenfalls frei sein.