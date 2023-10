Israel besteht auf der Abriegelung des Gazastreifens. Doch die militärische Reaktion auf den blutigen Hamas-Angriff gefährdet seine Bemühungen um eine Versöhnung mit der arabischen Welt. Die Neuigkeiten auf einen Blick.

Zehntausende Zivilisten im Gazastreifen fliehen vor einer erwarteten israelischen Bodenoffensive in den Süden des Gebiets. Die israelische Armee hatte über zwei temporäre Fluchtwege informiert, die bis Samstagnachmittag von Angriffen verschont bleiben sollten.

Seit den beispiellosen Hamas-Massakern in Israel am Samstag vergangener Woche führt das israelische Militär schwere Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen durch. Nach Angaben des israelischen Militärs vom Samstag wurden auch zwei der mutmaßlichen Hamas-Vordenker der blutigen Anschläge getötet. Die Zerstörung ist gewaltig. Insgesamt starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 2.200 Menschen im Gazastreifen und über 8.700 wurden verletzt.

Scharfe Kritik an Israel aus Nachbarländern

Saudi-Arabien und Ägypten, mit denen Israel 1979 Frieden schloss, kritisierten scharf die Forderung des israelischen Militärs nach einer Massenevakuierung von mehr als einer Million Bewohnern des nördlichen Gazastreifens. Saudi-Arabien lehne eine „Zwangsumsiedlung“ ab, erklärte das Außenministerium. Alle gegen die Zivilbevölkerung gerichteten Formen der militärischen Eskalation müssen gestoppt werden. Den Menschen im Gazastreifen seien die Grundvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben vorenthalten worden, was „einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht“ darstelle, hieß es aus Riad. Ägypten sprach von „einem schwerwiegenden Verstoß gegen die Regeln des humanitären Völkerrechts“.

Konflikt bedroht israelisch-arabische Normalisierung

Die harte israelische Reaktion im Gazastreifen auf den blutigen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel, der mindestens 1.300 Todesopfer forderte, gefährdet die Normalisierung des jüdischen Staates mit seinen arabischen Nachbarn. Saudi-Arabien hat am Samstag die Gespräche über eine mögliche Aufnahme von Beziehungen zu Israel eingestellt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus saudischen Diplomatenkreisen erfuhr.

Israels Erzfeind Iran hat eine mögliche Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien bereits für gescheitert erklärt. „Das ist völlig vom Tisch“, sagte Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Scholz und Netanjahu warnen vor Flächenbrand

Bundeskanzler Olaf Scholz versicherte dem israelischen Volk in einem Telefonat mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch einmal die volle Solidarität Deutschlands. Beide seien sich einig, „dass es wichtig ist, einen regionalen Flächenbrand und insbesondere ein Eingreifen der Hisbollah in den Konflikt zu vermeiden“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Die schiitische Organisation im Südlibanon ist ein enger Verbündeter Irans und war bereits 2006 in einen Krieg mit Israel verwickelt. In den letzten Tagen kam es an der Grenze zu mehreren Gefechten mit Toten auf beiden Seiten.

USA und Saudi-Arabien legen Wert auf Zusammenarbeit

Die USA und Saudi-Arabien betonen unterdessen ihre Zusammenarbeit. Der gemeinsame Austausch sei wichtig, sagte US-Außenminister Antony Blinken laut einer Niederschrift des US-Außenministeriums bei einem Treffen mit seinem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan Al Saud am Samstag in Riad. Er äußerte sich daher ähnlich. Es ist wichtig sicherzustellen, dass sich dieser Konflikt nicht auf andere Orte und andere Fronten ausweitet.

Wasser im Gazastreifen wird knapp

Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) warnte in drastischen Worten vor einem lebensbedrohlichen Wassermangel für die Menschen im Gazastreifen aufgrund der israelischen Blockade. „Es ist eine Frage von Leben und Tod geworden“, sagte Philippe Lazzarini, UNRWA-Generalkommissar. Um zwei Millionen Menschen mit Wasser zu versorgen, muss dringend Treibstoff geliefert werden. „Menschen, darunter kleine Kinder, ältere Menschen und Frauen, werden an schwerer Dehydrierung sterben“, warnte Lazzarini.

Israel macht das Ende der Blockade von der Freilassung der Geiseln abhängig

Nach den blutigsten Massakern an israelischen Zivilisten seit der Staatsgründung hat Israel den nur 40 Kilometer langen und zwischen sechs und zwölf Kilometer breiten Küstenstreifen abgeriegelt. Die Regierung macht die Wiederaufnahme der Lieferungen von der Freilassung von bis zu 150 von der Hamas entführten Israelis abhängig. Einem unbestätigten Medienbericht zufolge haben israelische Soldaten die Leichen der Entführten während der ersten begrenzten Kommandooperation im Gazastreifen geborgen. Hamas berichtete, dass bisher 22 Geiseln durch israelisches Feuer gestorben seien.

Baerbock: Intensive Bemühungen zur Freilassung der Geiseln

Nach Krisengesprächen in Ägypten appellierte Außenministerin Annalena Baerbock eindringlich an die Hamas, alle aus Israel entführten Geiseln freizulassen. Der Bundesregierung seien acht Fälle bekannt, bei denen es sich um deutsche Staatsangehörige handelte – die meisten davon seien Doppelstaatler, sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri in Kairo. Alle Kanäle würden genutzt, „um alles dafür zu tun, dass diese unschuldigen Menschen freigelassen werden.“

Der iranische Außenminister warnt Israel vor Angriffen auf die Hisbollah

Der iranische Außenminister warnte Israel vor Angriffen auf die schiitische Organisation Hisbollah im Südlibanon. „Was die Szenarien gegen die Hisbollah betrifft, wird jede Aktion ein Erdbeben gegen die Zionisten sein“, sagte Amirabdollahian in Beirut.

Auf internationaler Ebene wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zu einem Flächenbrand ausweitet. Viele Beobachter blicken auf die Hisbollah, die mit der Hamas verbündet ist und bereits 2006 in einen Krieg mit Israel verwickelt war. Die Organisation gilt als treuer Verbündeter Irans. Seit letztem Wochenende kam es an der israelisch-libanesischen Grenze zu mehreren Zusammenstößen mit Todesopfern auf beiden Seiten. Auch ein Reuters-Journalist wurde getötet.

Experten hatten den Verdacht geäußert, dass die islamistische Hamas mit ihrem verheerenden Angriff auf Israel die durch Vermittlung der USA angestrebte Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien verhindern könnte.

UN warnt vor Katastrophe

Nach Angaben eines Sprechers befürchten die Vereinten Nationen eine „katastrophale Situation“, wenn die Armee in das dicht besiedelte Küstengebiet einmarschiert. Augenzeugen berichteten von Panik in der Bevölkerung. Die UN forderten Israel auf, den Befehl zur Evakuierung von rund 1,1 Millionen Menschen aufzuheben. UN-Generalsekretär António Guterres forderte sofortigen Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe. Auch EU-Außenbeauftragter Josep Borrell bezeichnete die Massenevakuierung als unmöglich.

US-Präsident Joe Biden versicherte Israel erneut Solidarität, äußerte aber auch Besorgnis. „Wir dürfen die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass die überwältigende Mehrheit der Palästinenser nichts mit der Hamas oder den abscheulichen Angriffen der Hamas zu tun hat“, sagte Biden.

Auswärtiges Amt: Hat 2.800 Deutschen und ihren Angehörigen bei der Ausreise geholfen

Nach eigenen Angaben unterstützte das Auswärtige Amt rund 2.800 deutsche Staatsbürger und Familienangehörige bei der Ausreise aus Israel. Menschen verließen das Land auf dem Land-, Luft- und Seeweg, nachdem die islamistische Hamas vor einer Woche mit ihren Angriffen begonnen hatte. An diesem Sonntag besteht die Möglichkeit, die jordanische Stadt Aqaba, die direkt an der Südgrenze Israels liegt, mit Sonderflügen der Fluggesellschaft Condor zu verlassen.

