Nah- und Regionalverkehr: So soll das Deutschlandticket funktionieren

FAQ



Stand: 28.01.2023 05:41 Uhr

Das 49-Euro-Ticket soll am 1. Mai starten und gilt für den Nah- und Regionalverkehr. Allerdings sind noch nicht alle Details geklärt. Was ist bekannt – und was noch nicht.

Wie soll das Ticket funktionieren?

Am 1. Mai soll das Deutschlandticket als monatlich kündbares Abo für 49 Euro starten. Sie gilt bundesweit für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Das Ticket wird früher verkauft, nämlich ab dem 3. April.

Die Mitnahme von Fahrrädern, Hunden und Kindern könnte je nach Region unterschiedlich geregelt werden.

Auch einzelne Bundesländer planen, das 49-Euro-Ticket für Geringverdiener oder Jugendliche günstiger anzubieten, etwa Bremen, Hessen oder das Saarland. Bundesweit hatten unter anderem der Paritätische Gesamtverband und der Bundesverband der Verbraucherzentralen einen Sozialtarif gefordert, da arme Menschen nicht vom geplanten „Deutschland-Ticket“ profitieren würden.

Soll es das Ticket auch in Papierform geben?

Nach Angaben des ARD-Hauptstadtstudios eine Lösung geben, aber Details sind nicht bekannt. Aber ein digitales Ticket sollte es auf jeden Fall geben.

Nach den Plänen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing sollte das Ticket ursprünglich nur digital verkauft werden. Doch daran gab es Kritik, etwa von den Verkehrsunternehmen: Nicht alle seien bereits in der Lage, rein digitale Tickets anzubieten.

Die Bundesländer argumentierten zudem, dass nicht jeder digital fit sei oder ein Smartphone habe, um ein papierloses Ticket kaufen zu können. Diese Personen würden dann ausgeschlossen.

Wird es auch ein Jobticket geben?

Ja, das Deutschlandticket wird es auch als Jobticket geben. Bund und Länder einigten sich darauf, dass Unternehmen das Ticket fünf Prozent günstiger kaufen können, wenn sie es mit einem Rabatt von mindestens 25 Prozent an ihre Mitarbeiter weitergeben.

Kann noch was schief gehen?

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind noch nicht abschließend geklärt. Damit das 49-Euro-Ticket sicher ankommt, muss die EU-Kommission zustimmen – sie prüft es noch.

Auch müssen für das Ticket einige Gesetze geändert werden, was der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Darüber soll er nach bisherigen Informationen am kommenden Dienstag entscheiden.

Wer zahlt das alles?

Die finanziellen Details sind noch nicht bekannt. Klar ist: Für die für den Nahverkehr zuständigen Länder wird das Ticket teurer als bisher. Daher will der Bund nach früheren Angaben im ersten Jahr die Hälfte dieser Mehrkosten übernehmen.

Für die folgenden Jahre gab es jedoch immer noch keine Regulierung. Ebenso wenig wurde geregelt, wie die Einnahmen aus dem 49-Euro-Ticket auf die verschiedenen Verkehrsunternehmen verteilt werden sollen.

Außerdem hat der Bund seine Zuschüsse für den Nahverkehr, die sogenannten Regionalisierungsfonds, für die Bundesländer aufgestockt und zahlt ihnen eine Milliarde Euro mehr. Allerdings hatte Bremen bereits weitere 1,5 Milliarden Euro mehr gefordert, damit die Bundesländer ihre Klimaziele im Verkehr nicht verfehlen.

Bussen und Bahnen fehlt es in Deutschland chronisch an Geld. Der Ticketverkauf deckt nach Branchenangaben nur etwa die Hälfte der Kosten, den Rest tragen die öffentlichen Kassen.