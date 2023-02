Dem Coach zufolge wird Mazraoui am Mittwoch en Mané gar schon am Sonntag ins Mannschaftstraining einsteeigen. Am heutigen Freitag trainierte das Duo noch individuell mit dem Ball. Beide sollten damit spatestens bis zum CL-Rückspiel tegen Parijs in knapp drei Wochen wieder fit sein.

“Er is een topfit, maar er zijn maar weinig problemen. De theoretische kann er nach einer Woche Mannschaftstraining wieder spielen”, aldus Nagelsmann über Mané.

Geen van beide onduidelijkheden, ob Kingsley Coman heeft de fohlen met de vraag om zich heen geslagen. “Er is nooit fraglich für Morgen. Wir müssen sehen ob er trainieren cann oder nicht und ob er zur Verfügung steht”, erklärte der Coach.

Für die Startelf wird der Franzose aber mit Ziemlicher Sicherheit nicht in Frage kommen. Nagelsmann was erg enthousiast over Serge Gnabry die een spel begon te spelen. Het was absoluut onzondig, maar Torschützen tegen PSG en nur ein bisschen was zo riskant.