Van: Leslie-Marie Schmolke

Bondscoach Julian Nagelsmann moet reageren op de beslissing van Stegen over de Torwart-positie. © Federico Gambarini/dpa

Marc-André ter Stegen is het niet eens met de voorwaarden van de Monate-ontheffing. Bondscoach Julian Nagelsmann moet reageren. Komt de jonge Torwart terug in het DFB-kader?

Een Schmerzensrei halt op zondag (22 september) tijdens het Estadio de la Cerámica. In Villarreal ontvangt de FC Barcelona. Als FCB-Torhüter Marc-André der Stegen vertrekt in de middag van de eerste seizoenshelft, zal hij onbevredigd achterblijven. Het is meteen duidelijk, de doelman is zichzelf vergeten. Met een traag tempo werd de Schlussmann gehaald om te spelen en leefde in een ziekenhuis. Maandag (23 september) zijn we zeker terug – de Stegen heeft de patellasehne gerises gezien. Monate valt al lang geleden.

Patellasehne geissen – Marc-André ter Stegen fehlt DFB-Team meer Monate

Voor de pijn waarbij de pijn wordt veroorzaakt door knieproblemen, is het een herber herstel. Na de oorlogsjaren waren de laatste 32 jaar de eerste voor een paar weken na het herstel van Manuel. Neuer zur deutschen Nummer eins auf. Nun wird ter Stegen der Nationalmannschaft vale Monate fehlen. De Duitse coach Julian Nagelsmann raakte geïnspireerd door het succes van het team en was geschokt.

“We zullen gelukkig zijn in de National Mannschaft en op de Platz blijven. We wensen Marc alles goed voor de operatie en een goed en snel herstel. We sturen je het bericht „We willen je graag informeren over het bericht“, de coach zal op de DFB-website verschijnen. Wie zich ook meldt bij FC Barcelona, ​​​​ter Stegen was op de hoogte van het teamwerk.

Nach ter Stegen-Verletzung: Wer wird nun Nagelsmanns Nummer eins in DFB-Tor?

Als je Barca-coach Hansi Flick en bondscoach Julian Nagelsmann wilt, kun je een alternatief vinden. Voor het DFB-team zijn medio oktober de volgende twee wedstrijden in de Nations League. Verbleef je in Bosnië-Herzegovina en Nederland bij de Duitse Poort?

In het kader van de Stammkeeper-Posten kan Julian Nagelsmann later op zijn positie racen. Sowohl Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) en Alexander Nübel (VfB Stuttgart) zijn nu klaar om aan hun eerste regionale wedstrijden te werken. Daarom wilden we Bernd Leno (FC Fulham) bij ons DFB-team hebben. Tot slot willen we Julian Nagelsmann graag voor frisse wind entscheidet zien. Met Freiburg’s Torwart-Jewel zou Noah Atubolu een optie kunnen toevoegen voor het Duitse kadersignaal.

Nomineert Julian Nagelsmann Freiburg-Torhüter Noah Atubolu voor de DFB-Kader? © IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Gegen Bosnië-Herzegovina en Niederlande – Noah Atubolu kon terugkeren naar de DFB-Kader

De doelman blijft nu een jaar bij SC Freiburg. Met de Sport-Club speelde hij in het verleden ook in de Bundesliga, met name in de Conference League. Nach überstandener Blinddarm-OP hütet Atubolu ook in dieser Spielzeit wieder de SC-Gehäuse. Voor de twee teams tussen de twee verschillende Nations-League-wedstrijden en de Bundestrainer zal het over een paar dagen mogelijk zijn. (lms)