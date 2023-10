Julian Nagelsmanns erstes Spiel als Trainer der deutschen Nationalmannschaft brachte dem 36-Jährigen einen komfortablen Sieg gegen die USA in Connecticut.

Vor dem Spiel gegen den Co-Gastgeber der WM 2026 zeigte sich Nagelsmann entspannt: „Ich fühle mich bereit. Es ist eine große Ehre und eine große Sache, Trainer einer so großen Fußballnation zu sein.“

Die Deutsche Welle befasst sich mit drei Gesprächsthemen für die Gastgeber der EM 2024 im nächsten Jahr, nachdem der ehemalige Cheftrainer des FC Bayern München einen 3:1-Sieg beaufsichtigte.

Deutschlands Defensivprobleme bleiben weiterhin offen, aber Hummels spielt die Hauptrolle

Obwohl Nagelsmann das erreichte, was Flick in seinen letzten fünf Spielen als Trainer nicht geschafft hatte, nämlich einen einfachen Sieg, konnte der Wechsel des deutschen Cheftrainers nichts an den anhaltenden Defensivschwächen der Mannschaft ändern.

Da es Deutschland seit dem Rücktritt von Philipp Lahm nicht gelungen ist, einen anständigen Rechtsverteidiger hervorzubringen, haben sie das Ritual fortgesetzt, Innenverteidiger auf dieser Position einzusetzen.

Nagelsmann entschied sich in Abwesenheit von Joshua Kimmich dafür, Jonathan Tah von Bayer Leverkusen für die Rolle zu besetzen. Der frühere Stürmer von Borussia Dortmund, Christian Pulisic, machte die stets schwache Position leicht sichtbar, als er Mitte der ersten Halbzeit locker an Tah und dann an Antonio Rüdiger vorbeiging und die Vereinigten Staaten in Führung brachte.

Auch wenn es weiterhin notwendig ist, die rechte Seite des Spielfelds zu stärken, lobte Mats Hummels den Führungsstil seines neuen Cheftrainers.

Hummels wurde zum ersten Mal seit dem 29. Juni 2021, während der Achtelfinalniederlage der Mannschaft bei der EM 2020 gegen England, wieder in die Nationalmannschaft berufen und hatte im Herzen der deutschen Abwehr eine beeindruckende Passquote von 97 %.

Über Nagelsmanns Taktik sagte Hummels, sie sei „auf den Punkt gebracht und sehr klar“ und fügte hinzu, dass er ein „sehr guter Trainer“ sei.

„Ich war beeindruckt“, erklärte Hummels. „Es war etwas mehr im Spiel, als wir dachten. In der ersten Halbzeit hatten die USA etwas zu viel Platz. Der Schlüssel (nach der Pause) war unser Ballbesitz, und wir haben uns keinen Kontern ausgesetzt.“

„Ich denke, es geht darum, dass sich alle Verteidiger so gut wie möglich kennenlernen, da wir uns noch nicht so gut kennen. Allein auf dieser organisatorischen Basis hat es schon sehr gut geklappt.“

Unterdessen fügte Nagelsmann hinzu: „Wir haben in der Abwehr individuell nicht alles richtig gemacht – das ist in so kurzer Zeit normal. Da müssen wir uns noch ein bisschen verbessern.“

Oben tödlicher Füllkrug

Obwohl sich viele der Probleme Deutschlands im Jahr 2023 darauf konzentrierten, dass sie die Chancen, die sie sich im letzten Drittel boten, nicht ausreichend nutzen konnten, zeigte Niklas Füllkrug einmal mehr, dass er die Nummer 9 ist, nach der sie gesehnt haben.

Mit seinem Tor und seiner Vorlage für Jamal Musiala erzielte Füllkrug seinen zehnten Torbeitrag in ebenso vielen Spielen für die Nationalmannschaft, nachdem er in einem Freundschaftsspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Oman sein Debüt als Einwechselspieler gegeben hatte.

Niklas Füllkrug hat in zehn Spielen für Deutschland acht Tore geschossen und zwei Assists geliefert Bild: Federico Gambarini/dpa/picture Alliance

Obwohl der Dortmunder Stürmer so spät in seiner Karriere überraschend in die A-Nationalmannschaft berufen wurde und ihm das Tempo und die Beweglichkeit eines potenziellen jüngeren Stürmers fehlen, ist seine Erfolgsquote – im Gegensatz zu den Schwierigkeiten, die das Team seit seiner Ankunft im Team hatte – gering – hat sich bewährt.

„Fülle ist immer in einer guten Position“, sagte Nagelsmann nach dem Sieg. „Deshalb ist er ein Top-Stürmer. Fußballerisch war es die ganze Zeit über sehr gut.“

„Ich hatte in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass wir das Spiel zu früh entscheiden wollten. Ja, wir haben versucht, fast jede Situation mit viel Risiko zu Ende zu bringen und dann hatten wir einfach zu viele Ballverluste.“

Musiala und Wirtz zeigen den Nachwuchs

Während Nagelsmanns junges Alter für einige Betroffenheit gesorgt hat, stellte der Cheftrainer eine deutsche Startelf mit einem Durchschnittsalter von 28,97 Jahren vor.

Seit Einführung der Bundesliga startete kein Bundestrainer mit einer so alten Elf in das erste Spiel seiner Amtszeit, darunter sechs Spieler, die bereits 30 Jahre alt geworden waren.

Allerdings waren es die 20-Jährigen Musiala und Florian Wirtz im Herzen des offensiven Mittelfelds, die in den zweiten 45 Minuten des Spiels am meisten überzeugten.

Nachdem Musiala in der ersten Halbzeit näher an der Abwehr gesessen hatte, drängte er sich nach der Pause weiter nach oben und trug entscheidend dazu bei, dass Deutschland einen geschlosseneren, schnelleren Angriffsstil entwickelte.

Die Chemie zwischen Florian Wirtz und Jamal Musiala im Mittelfeld war beeindruckend Bild: Eric Canha/USA TODAY Sports/Reuters

Im Gegensatz zum Fußball unter Flick, bei dem die Mannschaft versuchte, den Ball zu halten und innerhalb der eigenen Hälfte zu passen, wirkte Nagelsmanns Mannschaft im Gegensatz dazu agil und temporeich.

„In der zweiten Halbzeit hatten wir noch ein hohes Tempo, aber viel mehr Geduld“, sagte Nagelsmann. „Wir waren auf den Positionen gut und haben uns geduldig die gleiche Anzahl an Chancen erspielt wie in der ersten Halbzeit, aber mit viel mehr Kontrolle. Das war der Unterschied.“

Und Kapitän Ilkay Gündogan, der sein erstes Tor als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft erzielte, fügte hinzu: „Er (Nagelsmann) hat von uns eine bestimmte Art von Fußball gefordert.“

„Wir versuchen das umzusetzen, und heute hat es in manchen Szenen wirklich gut geklappt, in anderen nicht so gut.“