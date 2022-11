Naga Shaurya heiratet Innenarchitektin Anusha Shetty, postet atemberaubendes Foto auf Instagram

Am 20. November heirateten Naga Shaurya und die in Bangalore ansässige Unternehmerin Anusha Shetty. Die Hochzeit in Bangalore war ein rauschendes Ereignis.

Die sozialen Medien sind voll mit Bildern und Videos von ihren Feierlichkeiten vor der Hochzeit und der Hochzeitszeremonie.

Naga Shaurya teilte ein Foto von der Hochzeit mit der Überschrift „Vorstellung meiner lebenslangen Verantwortung“.

Sobald die Bilder und Videos in den sozialen Medien an Popularität gewannen, erhielt das Paar Glückwünsche von seinen Anhängern und Freunden.

Am 19. November hielten sie ihre Feierlichkeiten vor der Hochzeit ab, die eine Cocktailparty und eine Mehendi-Zeremonie beinhalteten. Auf den Fotos trägt Anusha eine mit Blumen bestickte Lehenga, während Naga Shaurya eine blaue Kurta trägt.

Er trug eine weiße Kurta und Dhoti für die Hochzeit, während Anusha einen traditionellen Sari mit goldener Stickerei, schwerem Schmuck und Gajra im Haar trägt. Sie planen einen Empfang für Angehörige und Freunde des Berufsstandes.

Auch Fotos von der Verlobungszeremonie gingen viral. Schauen Sie sich diese Fotos hier an:

Das letzte Mal, als wir Naga Shaurya sahen, war in Krishna Vrinda Vihari. Sowohl das Publikum als auch die Kritiker gaben dem Film gute Noten. Der Star hat kürzlich seinen 24. Film, NS24, unterschrieben, der gerade seine Premiere hatte. Der Film, der zum ersten Mal von SS Arunachalam inszeniert wurde, begann vor einigen Wochen mit den Dreharbeiten mit einer Mahurat Puja. Der als Action-Komödie beworbene Film soll Naga Shaurya in einer neuen Form beinhalten. Thirumala Kishore leitete die Eröffnungsszene des Films.