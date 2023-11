Ein unbemanntes Schiff der US-Marine feuerte in internationalen Gewässern im Nahen Osten „tödliche Munition“ ab, was das erste Mal war, dass eine solche Übung in der Region durchgeführt wurde.

Die Übung – Digital Talon genannt – wurde von der Task Force 59 der Marine durchgeführt, einem Team, das sich auf unbemannte und unbemannte Luftangriffe konzentriert künstliche Intelligenz, sagte das Zentralkommando der US-Marinekräfte in einer Pressemitteilung. Am 23. Oktober identifizierten und zielten Mitglieder der Task Force simulierte feindliche Kräfte mit einer Methode namens „Manned-Unmanned Teaming“, sagten Beamte, und feuerten scharfe Munition von einem unbemannten Schiff ab, um ein Zielboot zu zerstören.

Das System habe „jedes Mal erfolgreich Direkttreffer erzielt“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Schuss wurde von einem menschlichen Bediener an Land überwacht, der „die Einsatzentscheidungen traf“.

Das unbemannte System ist auf dem Zielboot fixiert. Zentralkommando der US-Marinekräfte / 5. US-Flotte



Ein von der Marine geteiltes Video zeigte ein unbemanntes Boot mit zwei Außenbordmotoren, das über die Wellen flitzte. Das Filmmaterial zeigte auch Marinebetreiber, die den Prozess von einem entfernten Standort aus überwachten. Sobald das Ziel erfasst ist, wird eine Rakete von einem von der Marine als „Lethal Miniature Aerial Missile System“ bezeichneten System am Heck des unbemannten Bootes abgefeuert. Das Video zeigte auch den Moment des erfolgreichen Aufpralls.

„Wir konzentrieren uns auf die operative Anwendung neuer, hochmoderner unbemannter Systeme und Technologien der künstlichen Intelligenz“, sagte Vizeadmiral Brad Cooper in der Pressemitteilung. „Während Digital Talon haben wir einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht und unsere Fähigkeiten auf die ‚nächste Ebene‘ gehoben, die über die bloße Kenntnis des maritimen Bereichs hinausgeht, was traditionell ein Schwerpunkt der Task Force 59 war. Wir haben bewiesen, dass diese unbemannten Plattformen die Flottentödlichkeit erhöhen können Auf diese Weise stärken wir die regionale maritime Sicherheit und verstärken die Abschreckung gegen bösartige Aktivitäten.“

Ein unbemanntes Schiff der US-Marine feuerte am 23. Oktober 2023 in internationalen Gewässern nahe dem Nahen Osten „tödliche Munition“ ab. Zentralkommando der US-Marinekräfte / 5. US-Flotte



Dies sei das zweite Mal in so vielen Monaten, dass die Marine solche Fähigkeiten erfolgreich unter Beweis gestellt habe, sagte Cooper. Im September konnten mehrere unbemannte Wasser- und Luftfahrzeuge über mehrere Tage hinweg Schiffe und kleine Boote der iranischen Marine und des Korps der Islamischen Revolutionsgarde verfolgen, während sie Routinepatrouillen in und um das Korps durchführten Straße von Hormus. Cooper sagte, für diese Übung seien „zwölf verschiedene unbemannte Plattformen“ in bemannte Schiffe integriert worden.

