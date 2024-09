Mit miserablen Quoten startete die neue Talkshow „Amado, Belli, Biedermann“ auf dem 16-Uhr-Sendeplatz der ARD. Nur 270.000 Zuschauer sahen zu, der Marktanteil lag bei schwachen 2,8 Prozent.

Wie „DWDL“ berichtet, verzeichnete die ARD nicht nur am Nachmittag schwache Quoten. Auch die Primetime verlief enttäuschend. Während die Dokumentation „Harry – Schicksalsjahre eines Prinzen“ nach der „Tagesschau“ beim jungen Publikum 2,49 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,7 Prozent erreichte, enttäuschte die neue Polit-Talkshow „Die 100 – Was Deutschland bewegt“ mit Ingo Zamperoni. Nur 1,77 Millionen Zuschauer schalteten ein, was einem Marktanteil von 7,8 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei gerade einmal 6,0 Prozent.