Düsseldorf Nach den Insolvenzen von Development Partner und Teilen der Projektgruppe in dieser Woche meldete am Freitag auch der Projektentwickler Euroboden Insolvenz an. Wie das Münchner Unternehmen mitteilte, hat sich die kurz- bis mittelfristige Finanz- und Liquiditätsplanung insbesondere aufgrund des unerwarteten Scheiterns bzw. der geringeren Erfolgsaussichten bei den Verkaufsbemühungen verschiedener Objekte weiter verschlechtert.

Bereits Ende Juli hatte Euroboden seine Anleihegläubiger um Zugeständnisse gebeten. Das Unternehmen wollte Anleihen über 100 Millionen Euro um drei Jahre verlängern und die Zinsen von 5,5 auf 2,5 Prozent senken. Die hierfür Ende August angesetzten Gläubigerversammlungen werden nun abgesagt.

„Konkret erwiesen sich nach Veröffentlichung der Einladungen zu den Gläubigerversammlungen ursprünglich geplante Mittelzuflüsse in zweistelliger Millionenhöhe als nicht oder nicht mehr im geplanten Zeitrahmen realisierbar“, sagte Euroboden. Auswirkungen für die Tochtergesellschaften werden noch geprüft.

