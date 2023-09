Nächster Box-Champ – Österreicher belegerd Schweden: Nikolic redt titel!

Met de Gürtel in de Schule?

Ik ben toen noch uiteindelijk tevreden. Nikolic bokste de titel achter zich. Als de Ringglocke bimmelt, hallte es in ganzen Saal: “Campeones, Campeones, ole, ole, ole!” Ik ben Montag’s für den Lehrer wieder in de Schule. Mit Gürtel? “Mal schauen, aber zal de directeur bedanken, daarom is het hier mogelijk.”