Die Federnfabrik Erwin Lutz aus Eningen unter Achalm hat Insolvenz angemeldet. Am 9. August gab das Amtsgericht Tübingen dem Antrag statt und bestellte den Rechtsanwalt Jürgen Sulz zum vorläufigen Insolvenzverwalter, wie das Nachrichtenportal „BW24“ berichtet.

Alle 20 Beschäftigten des Werks haben ihre Kündigung noch vor Insolvenzantrag erhalten. Bis zur Umsetzung der Kündigungen sind ihre Gehälter durch das Insolvenzgeld gesichert.

Grund für die Insolvenz ist die Situation in der Automobil- und Maschinenbaubranche. Das 1966 gegründete Unternehmen ist auf technische Federn und Biegeteile für die Automobil- und Maschinenbauindustrie spezialisiert. Beide Branchen stecken derzeit in Schwierigkeiten, was sich offenbar auch negativ auf das Geschäft des Automobilzulieferers ausgewirkt hat.