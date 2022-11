Nächste Woche ist Karl III. zum ersten Mal König. Wie wird es gekennzeichnet?

Eine Version dieser Geschichte erschien in der Ausgabe der Royal News von CNN vom 11. November, einer wöchentlichen Sendung, die Ihnen die Insider-Informationen über die britische Königsfamilie bringt. Hier anmelden.



London

CNN

—



Einer der Vorteile, der britische Monarch zu sein, ist, dass Sie Ihren Geburtstag zweimal feiern können: an Ihrem tatsächlichen Geburtstag und an Ihrem offiziellen.

Laut Buckingham Palace „wurden offizielle Feierlichkeiten zum Geburtstag der Souveräne oft an einem anderen Tag als dem eigentlichen Geburtstag abgehalten, insbesondere wenn der eigentliche Geburtstag nicht im Sommer war. König Edward VII. wurde zum Beispiel am 9. November geboren, aber sein offizieller Geburtstag wurde während seiner Regierungszeit im Mai oder Juni gefeiert, als die Wahrscheinlichkeit für gutes Wetter für die Geburtstagsparade, auch bekannt als Trooping of the Colour, größer war.“

Königin Elizabeth II. setzte diese Tradition fort, weil ihr Geburtstag außerhalb der Sommermonate, am 21. April, lag. Normalerweise feierte sie ihr eigentliches Geburtsdatum privat auf Schloss Windsor, aber es wurde normalerweise mit Salutschüssen gefeiert. Und wenn es ein Meilenstein war, tauchte sie für einen kurzen Rundgang auf, wie sie es zu ihrem 80. und 90. Geburtstag tat.

Es wird allgemein erwartet, dass König Charles III. an der Tradition festhält, zweimal zu feiern, da sein Geburtstag im kalten, dunklen Winter ist – genauer gesagt am 14. November.

Was wir über den Montag wissen, ist, dass es viele Salutschüsse geben wird.

Die Feierlichkeiten beginnen um 11 Uhr (6 Uhr ET) mit einer besonderen Darbietung von „Happy Birthday“ durch die Band der Household Cavalry im Buckingham Palace. Im Palast wurde Charles 1948 geboren, als sein Großvater, König George VI, noch auf dem Thron saß.

Auf diese Darbietung folgt am Mittag ein königlicher Gruß mit 41 Kanonen von der King’s Troop Royal Horse Artillery im nahe gelegenen Green Park. Die Band of the Scots Guards wird dann eine weitere Wiedergabe von „Happy Birthday“ aufführen.

Eine Stunde später wird die Honourable Artillery Company einen Salutschuss mit 62 Kanonen auf den Tower of London abfeuern.

Salutschüsse werden nach Angaben der britischen Armee üblicherweise als Zeichen des Respekts oder der Begrüßung gegeben. Ein Gruß mit offener Hand wurde historisch verwendet, um zu zeigen, dass keine Waffe in der Handfläche verborgen war, sodass das Abfeuern einer Kanone als Gruß die freundliche Absicht einer leeren Kammer anzeigt. Heute werden im Vereinigten Königreich an bedeutenden königlichen Jahrestagen Salutschüsse abgefeuert.

Die Anzahl der abgegebenen Schüsse hängt von Ort und Anlass ab. Der grundlegende königliche Gruß sind die traditionellen 21 Runden. Im Green Park oder Hyde Park im Zentrum von London werden 20 zusätzliche Runden hinzugefügt, da der Gruß in einem königlichen Park stattfindet. Beim Tower of London gehen die Runden bis zu 62: die grundlegenden 21 plus zusätzliche 20, weil der Standort ein Königspalast und eine Festung ist, und dann weitere 21, um die Loyalität der City of London zu zeigen, die ihre eigene Gerichtsbarkeit hat. getrennt vom Rest von London.

König Charles residiert immer noch im Clarence House, daher können wir damit rechnen, dass sich Gratulanten dort versammeln werden, in der Hoffnung, einen Blick auf den Monarchen und vielleicht sogar einen Rundgang zu seinem allerersten Geburtstag als Souverän zu werfen.

Erste posthume Statue der Königin enthüllt.

Es war wahrscheinlich ein ergreifender Moment für den König am Mittwoch, als er zwei Monate nach ihrem Tod eine neue Statue seiner Mutter, Königin Elizabeth II., enthüllte. Die neue sechs Fuß sieben Zoll große Skulptur befindet sich in einer zuvor leeren Nische an der Westfront des York Minster, einer spektakulären 800 Jahre alten Kathedrale in Nordengland. Das Bildnis wurde ursprünglich in Auftrag gegeben, um das Platinjubiläum der Monarchin zu markieren und ihren lebenslangen Dienst für das Land und das Commonwealth zu würdigen. „Die verstorbene Königin war während ihres Lebens immer wachsam für das Wohlergehen ihres Volkes“, sagte Charles während einer besonderen Zeremonie in der Kathedrale. „Jetzt wird ihr Bild über Jahrhunderte hinweg über den Queen Elizabeth Square wachen.“ Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

King Charles bleibt ruhig und macht weiter.

Apropos Besuch des Königs in York … es war ein bisschen eierlegender als erwartet. Früher am Tag, als der König und die Königin Gemahlin von den Stadtführern begrüßt wurden, verursachte ein Mann einen Aufruhr in der Menge, indem er während seines Rundgangs Eier auf den neuen Souverän zu werfen schien. Der König sah bemerkenswert lässig aus, als mehrere Eier an ihm vorbei durch die Luft segelten. Alle verfehlten und Charles wurde von Stadtbeamten weggewiesen. Der König schien nicht im Geringsten beunruhigt und begrüßte weiterhin die Menge. Während des Vorfalls hörte man Menschen in der Menge Buhen und „Gott schütze den König“ skandieren, laut Filmmaterial von der Veranstaltung. Die Polizei von North Yorkshire bestätigte später gegenüber CNN, dass ein 23-jähriger Mann im Zusammenhang mit dem Vorfall wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung festgenommen worden war. Der Mann wurde verhört und gegen Kaution der Polizei freigelassen, teilte die Truppe in einem Update am Donnerstag mit. Sehen Sie sich den Moment hier an.

Schauen Sie sich Camillas neues Monogramm an.

Das Queen Consort hat eine neue Chiffre ausgewählt. Es wurde am Montag enthüllt und zeigt laut einer Erklärung des Buckingham Palace ihr Monogramm – „C“ für Camilla und „R“ für Regina (lateinisch für Königin) – unter einer Darstellung der Krone. „Die Chiffre ist das persönliche Eigentum der Queen Consort und wurde von Ihrer Majestät aus einer Reihe von Entwürfen ausgewählt“, fügte sie hinzu. Camilla wird die Chiffre auf ihrem persönlichen Briefkopf, ihren Karten und Geschenken verwenden. Es wurde von Ewan Clayton entworfen, einem Professor und Kalligrafen an der Royal Drawing School, der laut Palast mit Timothy Noad, Heroldmaler und Schreiber am College of Arms, zusammengearbeitet hat. Die Royal Collection teilte Beispiele von Chiffren, die von früheren Queens Consort verwendet wurden. Überprüfen Sie sie hier.

Ein England-Fan zu sein, ist hart: Prinz William schließt sich dem Fußballkönig für ein offenes Gespräch an.

In nur wenigen Wochen werden Fans aus dem ganzen Land in Pubs, Bars, Wohnzimmer, Schulhallen, Stadtplätze und Straßen der Stadt strömen, um die englische Fußballmannschaft anzufeuern – eine Erfahrung, die einige der stärksten Erinnerungen des Prinzen von Wales hervorrief , verriet er.

„Fußball zu spielen, als ich jünger war, war das Beste. Es hat einfach alles hervorgebracht“, sagte der Prinz von Wales, als er sich zu einem Gespräch mit den englischen Stars Harry Kane und Declan Rice setzte, die in Kürze nach Katar reisen werden, um an der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 teilzunehmen. „Als ich dann älter wurde, wollte ich mich mehr in das einbringen, was die Nationalmannschaft vorhat. Eine ziemlich starke Erinnerung an die frühen Tage war, ein englisches Trikot anzuziehen, mit meinen Kumpels in die Kneipe zu gehen und England bei den großen Turnieren spielen zu sehen.“

Die englische Herrenmannschaft hat sich in den letzten Turnieren hervorgetan und die Erwartungen übertroffen, als sie das Halbfinale der letzten Weltmeisterschaft und das Finale der Europameisterschaft erreichten – beide Male knapp und qualvoll verloren. Die Höhen und Tiefen des Spitzensports sorgen für turbulente Nächte bei Spielern und Fans gleichermaßen.

Der Thronfolger sagte, der Umgang mit einigen dieser vergangenen Ergebnisse sei schwierig gewesen. „Ich fand das wirklich schwierig, weil die gleiche Euphorie, die wir hatten, überkommt und verfliegt“, sagte er. „Du fühlst dich alle auf Hochtouren, du fühlst dich alle zusammen – und dann geht plötzlich wieder das normale Leben weiter. Du denkst: Wo ist das alles geblieben? War das echt? Was ist passiert? Wie bekomme ich das zurück?

„Fußball hat die Fähigkeit, alles auf einen Teller zu legen und dann plötzlich alles wegzunehmen und zu gehen – ‚bis zum nächsten Mal’“, fuhr William fort.

Das Gespräch betonte die Bedeutung der Unterstützung der psychischen Gesundheit im Vorfeld des Turniers. Während des Chats wies William auf die Wohltätigkeitsorganisation Shout hin, die 2017 mit einem Gründungsstipendium der Royal Foundation von Prince and Princess of Wales gegründet wurde. Es bietet einen kostenlosen, vertraulichen 24/7-SMS-Support-Service für alle, die in Not sind. „Vielleicht hast du in diesem Moment das Gefühl, dass du nirgendwo anders hingehen kannst“, sagte William. „Aber wenn Sie jemanden durch diesen Moment bringen können, kommt auf der anderen Seite ein helleres Licht heraus. Also war Shout da, um Menschen aufzufangen – wie ein Unterstützungsnetzwerk – und sie durch diese dunkleren Momente zu tragen.“

Der Prinz wünschte den Spielern alles Gute, da sie hoffen, einen Schritt weiter als das letzte Turnier zu gehen und den Pokal nach Hause zu holen. Sehen Sie sich hier das vollständige Gespräch an.

Die Prinzessin von Wales schien am Mittwoch in bester Stimmung zu sein, als sie in ihrer Eigenschaft als Schirmherrin der Maternal Mental Health Alliance das Kinderzentrum Colham Manor in Uxbridge, England, besuchte. Wie William und Harry war Kate eine lautstarke Verfechterin der Unterstützung der psychischen Gesundheit. Ihr Besuch sollte die Arbeit der Einrichtung hervorheben und die positive Wirkung zeigen, die eine ganzheitliche Pflege auf Familien haben kann, die von perinatalen psychischen Gesundheitsproblemen betroffen sind, sagte der Kensington Palace.

Prinzessin von Norwegen gibt ihre königlichen Pflichten auf, um Geschäfte mit ihrem Schamanen-Verlobten zu führen.

Es war sicherlich ein Jahr der Veränderungen für die europäischen Royals. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass sich die norwegische Prinzessin Märtha Louise von ihren offiziellen königlichen Pflichten zurückzieht, um sich auf das Geschäft mit alternativer Medizin zu konzentrieren, das sie mit ihrem Verlobten, dem amerikanischen spirituellen Guru Durek Verrett, führt. Die 51-jährige Prinzessin, die an vierter Stelle in der norwegischen Thronfolge steht, „wird derzeit nicht das Königshaus vertreten“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des königlichen Haushalts. Darin bekennt sich Märtha Louise zu ihrem langjährigen Interesse an „alternativen“ Behandlungsmethoden, die „eine wichtige Ergänzung zur schulmedizinischen Hilfe sein können“. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.