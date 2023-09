Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

Nadia Calviños Ambitionen, Präsidentin der EU-Bank zu werden, erhielten am Mittwoch großen Auftrieb, als das Europäische Parlament ein erhebliches Hindernis für ihre Ernennung beseitigte.

Spaniens Vize-Premierminister wetteifert mit der Dänin Margrethe Vestager, die derzeit als EU-Chefin für Digital- und Kartellrecht beurlaubt ist, um den Posten als Präsidentin der Europäischen Investitionsbank – eine Entscheidung, die die Regierungen der Union gegeneinander ausspielt.

Obwohl sie gehofft hatten, Anfang dieses Monats eine Entscheidung zu treffen, sagen Beamte, dass die Ungewissheit in Paris darüber, wen sie unterstützen soll, und die Spaltungen in der Berliner Koalitionsregierung zu größeren Komplikationen als sonst bei einer hätte einfache Entscheidung geführt haben.

Aber in typischer EU-Manier sind Calviños Chancen gestiegen, weil das Europäische Parlament beschlossen hat, einen völlig anderen Posten zu besetzen.

Die Abgeordneten stimmten dafür, die Nominierung der Deutschen Claudia Buch für die nächste Leiterin der EU-Bankenaufsicht zu unterstützen.

Zwei Spanier

Buch, Vizepräsident der Bundesbank, hatte gegen Margarita Delgado, stellvertretende Gouverneurin der Bank von Spanien, angetreten, um die nächste Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank zu werden, und obwohl der Prozess vom EIB-Wettbewerb getrennt ist, wurde er zusammengeführt weil andere EU-Länder nicht in der Lage wären, zwei Spanier zu schlucken, die zwei Spitzenpositionen im Finanzbereich übernehmen.

Die Abgeordneten im Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments stimmten in einer geheimen Abstimmung mit 29 zu 23 Stimmen und zwei Enthaltungen für Buch.

In einer früheren Anhörung kritisierten EU-Gesetzgeber aus dem gesamten politischen Spektrum die EZB dafür, dass sie Buch anstelle von Delgado, den sie bevorzugten, vorgeschlagen hatte.

Der belgische Europaabgeordnete Johan van Overtveldt von den Europäischen Konservativen und Reformisten machte deutlich, dass ihre Nominierung Teil eines „größeren Bildes im Hinblick auf Ernennungen auf europäischer Ebene“ sei.

Der Deutsche muss nun die Unterstützung der gesamten Plenarsitzung des Parlaments und die Zustimmung der EU-Regierungen gewinnen, um sich die Rolle als Aufsichtsperson für die größten Banken der Union zu sichern.

Entscheidende Rolle

Was die Aufgabe der EIB angeht, sind Frankreich und Deutschland wichtige Entscheidungsträger bei der Auswahl des nächsten Chefs des Gremiums, das Kredite in Milliardenhöhe für große Infrastrukturprojekte in ganz Europa vergibt und aufgrund der erwarteten Bedeutung immer wichtiger wird wird in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine spielen.

Die Entscheidung muss spätestens vor Ende dieses Jahres fallen, wenn der derzeitige Präsident Werner Hoyer das Amt verlässt.

Der Siegerkandidat benötigt 68 Prozent des Grundkapitals der EIB und 18 Länder, um ihn zu unterstützen, obwohl die Entscheidung realistischerweise fast von Frankreich und Deutschland abhängt und die EU-Finanzminister einen Konsens anstreben.