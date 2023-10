Ob bei den Royals oder auf der Fashion Week: Ein altes Muster feiert derzeit sein modisches Comeback. Nadelstreifen sind wieder in Mode.

Ein Klassiker hat sich zurück in unsere Modeherzen gekämpft. Die guten alten Nadelstreifen sind derzeit fast überall zu finden – sowohl in der Damen- als auch in der Herrengarderobe. Man sieht sie vor allem in eleganten und schicken Anzug-Looks, aber auch einzeln sehen die Nadelstreifen toll aus. Stars, Models und Modeblogger zeigen uns, welche Styling-Möglichkeiten es gibt.

Die klassische Anzugkombination



Lorena Rae (29) präsentiert auf ihrem Instagram-Account ein schickes und stilvolles Anzugsensemble bestehend aus weiter Hose, verkürzter Weste und passender Jacke. Der Stoff ist in klassischem Dunkelblau mit hellgrauen Streifen gehalten. Der Vorteil: Alle drei Kleidungsstücke funktionieren zusammen, aber auch einzeln im Alltag und sind ideal für das Büro.

Funktioniert auch in der Herrenmode



Auch auf der letzten Paris Fashion Week waren die trendigen Nadelstreifen oft vertreten. Allen voran die Modenschau von Saint Laurent, zu der auch zahlreiche Stars kamen. „Elvis“-Darsteller Austin Butler (32) und Model Lorena Rae auf einem dreiteiligen Anzugset im dunkelblauen Nadelstreifenmuster.

Elsa Hosk präsentiert Nadelstreifenkleid



Neben Anzughosen, Westen und Blazern gibt es aktuell auch Kleider, Röcke, Mäntel und Blusen mit Nadelstreifen. Model Elsa Hosk (34) zeigte ein trägerloses, enges Minikleid kürzlich auf Instagram. Dazu kombinierte sie einen langen Oversize-Mantel – ebenfalls mit Nadelstreifen.

Wurden die Nadelstreifen einst als spießiger Business-Style abgestempelt, gelten sie heute wieder als beliebtes It-Piece. Kein Wunder, denn die Kleidungsstücke lassen sich sexy, elegant und schick, aber auch sportlich und lässig kombinieren. Auch bei Royals wie Prinzessin Kate (41) ist das Muster sehr beliebt.

