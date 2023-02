Nadel im Heuhaufen gefunden: Australien borgt vermisste radioaktive Kapsel

Australische Behörden fanden am Mittwoch eine radioaktive Kapsel, die kleiner als eine Münze war und nach fast einwöchiger Suche entlang einer 1.400 km langen Autobahnstrecke im riesigen Outback verloren gegangen war, sagten Beamte.

Die Cäsium-137-Kapsel wurde entdeckt, als ein Fahrzeug, das mit 70 km/h fuhr und mit speziellen Detektionsgeräten ausgestattet war, die Strahlung aufnahm, so Beamte des Bundesstaates Westaustralien.

Das Suchteam setzte dann tragbare Ortungsgeräte ein, um die Kapsel zu finden, die sich etwa 2 Meter vom Straßenrand entfernt befand, fügten sie hinzu.

„Ich möchte betonen, dass dies ein außergewöhnliches Ergebnis ist“, sagte Stephen Dawson, Minister für Rettungsdienste in Westaustralien, auf einer Pressekonferenz.

„Wenn Sie den Umfang des Forschungsgebiets bedenken, war die Lokalisierung dieses Objekts eine monumentale Herausforderung, die Suchgruppen haben buchstäblich die Nadel im Heuhaufen gefunden“, sagte Dawson.

Das Militär verifiziere die Kapsel und sie werde am Donnerstag in eine sichere Einrichtung in der Stadt Perth gebracht, fügte er hinzu.

Beamte der Notfallabteilung von Westaustralien, Verteidigungsbehörden, Strahlenspezialisten und andere haben ein Stück Autobahn nach der winzigen Kapsel durchkämmt, die vor mehr als zwei Wochen beim Transport verloren gegangen ist.

Die radioaktive Kapsel war Teil eines Messgeräts, mit dem die Dichte von Eisenerz aus der Gudai-Darri-Mine von Rio Tinto in der abgelegenen Kimberley-Region des Bundesstaates gemessen wurde. Das Erz wurde zu einer Anlage in den Vororten von Perth transportiert – eine Strecke, die länger ist als die Länge Großbritanniens.

Beamte sagten, die Kapsel sei offenbar von einem Lastwagen gefallen und am Straßenrand gelandet, und fügten hinzu, es sei unwahrscheinlich, dass es in der Gegend zu einer Kontamination kommen werde.

Die Silberkapsel mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Länge von 8 mm enthält Caesium-137, das eine Strahlung von 10 Röntgenstrahlen pro Stunde aussendet.

Den Menschen wurde gesagt, dass sie mindestens fünf Meter von der Kapsel entfernt bleiben sollten, wenn sie sie entdeckten, da die Exposition zu Strahlenverbrennungen oder Strahlenkrankheit führen könnte. Es wurde jedoch angenommen, dass das Vorbeifahren ein relativ geringes Risiko darstellt, ähnlich wie beim Röntgen.

Der Chief Health Officer von Westaustralien, Andrew Robertson, sagte, die Kapsel sei in einem abgelegenen Gebiet weit entfernt von jeder Gemeinde gefunden worden, und es sei unwahrscheinlich, dass jemand Strahlung ausgesetzt gewesen sei.

Er sagte, dass es eine Untersuchung geben würde und Strafverfolgungsmaßnahmen gemäß den staatlichen Strahlenschutzgesetzen von 1975 in Betracht gezogen würden.

Die Höchststrafe für den nicht sicheren Umgang mit radioaktiven Substanzen beträgt 1.000 AUD und 50 AUD pro Tag, wenn die Straftat fortgesetzt wird, obwohl die Landesregierung am Mittwoch sagte, sie erwäge eine Gesetzesänderung, um höhere Strafen zu ermöglichen.