Ein Kritiker nannte den Schritt „absichtlich provokativ, sensationslüstern und voyeuristisch“.

Die oft umstrittene republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene wurde von demokratischen Rivalen kritisiert, nachdem sie während einer Anhörung des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses zu seinen angeblichen Steuervergehen am Mittwoch explizite Bilder von Hunter Biden gezeigt hatte.

„Ich möchte das Komitee und alle, die zu Hause zuschauen, darüber informieren, dass die elterliche Diskretion geboten ist.“ sagte Greene, bevor er Plakate zeigte, die Hunter Biden scheinbar unbekleidet und bei sexuellen Handlungen zeigten. Sie fügte hinzu, dass die Bilder Hunter Biden zeigten „Pornografie machen.“

Greene hat behauptet, dass Hunter Biden illegal Gelder seines Unternehmens zur Bezahlung von Prostituierten verwendet habe – Behauptungen, die der Whistleblower des Internal Revenue Service (IRS), Joseph Ziegler, am Mittwoch nicht untermauert hat.

Der von den Republikanern geführte Ausschuss erhielt am Mittwoch Aussagen von zwei IRS-Beamten nach dem kürzlichen Abschluss einer erweiterten Untersuchung der Steuerangelegenheiten von Hunter Biden. Gary Shapley, ein Mitarbeiter des IRS, hat behauptet, dass das Justizministerium die Ermittlungen gegen Hunter Biden behindert habe.

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden einigte sich letzten Monat mit der Bundesanwaltschaft darauf, sich zwei geringfügiger Steuerdelikte schuldig zu bekennen, wodurch er wahrscheinlich einer Gefängnisstrafe entgehen wird.









Nach Abschluss der Anhörung sagte der Demokrat Jamie Raskin, Greenes Vortrag sei „ „völlig irrelevant“ den Zielen des Ausschusses entsprechen und dass sie „hat das mutmaßliche Ziel der Anhörung in keiner Weise vorangebracht.“

Raskin fügte hinzu, dass Greenes Handlungen waren „bewusst provokativ und sensationslüstern und voyeuristisch“ und dass er sie als solche betrachtete „Ein Angriff auf die Würde des Ausschusses.“ Abbe Lowell, ein Anwalt von Hunter Biden, kritisierte den Schritt als „politisches Theater“ und sagte, dass es so sei „Belästigung des Privatlebens einer Privatperson.“

Aaron Fritschner, ein weiterer demokratischer Politiker und Mitarbeiter des Kongressabgeordneten Don Beyer, schrieb in den sozialen Medien, dass Greene einen E-Mail-Newsletter mit den expliziten Bildern an ihre Abonnenten verteilt habe. „Ich habe es noch einmal überprüft und auf ihrer E-Newsletter-Abonnementseite gibt es keine Altersanzeige.“ er schrieb. „Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass Marjorie Taylor Greene gerade per E-Mail Links zu Videos mit Nacktbildern von Hunter Biden an Minderjährige verschickt hat, die aus Steuermitteln finanziert wurden.“

Explizite Fotos von Hunter Biden, von denen viele in den letzten Monaten online gestellt wurden, sollen von einem seiner persönlichen Laptops stammen, den er im April 2019 zur Reparatur eingereicht hatte. Viele der angeblich auf dem Gerät enthaltenen Daten sind online durchgesickert und haben die Grundlage für eine Kampagne republikanischer Kritik an der Familie Biden und ihren Auslandsgeschäften gebildet.