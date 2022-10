Nachwuchs Nummer neun?: Bushidos Frau wünscht sich noch ein Kind

Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben bereits sieben gemeinsame Kinder. Dazu kommt ein weiterer Sohn, den die Ehefrau des Rappers aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe brachte. Und der 40-Jährige scheint immer noch nicht genug zu haben.

Über Langeweile in ihrem Leben können sich Bushido und Anna-Maria Ferchichi jedenfalls nicht beklagen. Da waren zum einen die ständigen Wellenbewegungen in seiner Karriere – zwischen Bully-Rap und Purifikation. Andererseits haben die Verstrickungen in das Berliner Clanmilieu und später die Trennung von den Halbsilberfreunden die Familie jahrelang beschäftigt. Erst brauchen Bushido und seine Frau Personenschutz, dann beginnt der Prozess und inzwischen sind die beiden sogar mit Sack und Pack nach Dubai ausgewandert, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Aber auch ohne all diese Turbulenzen würde es dem Paar nicht an Dingen mangeln. Immerhin sind Anna-Maria und Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, inzwischen Eltern von sieben gemeinsamen Kindern. Es gibt auch einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit der Schwester von Popstar Sarah Connor.

Das Paar hatte vor einem Jahr Drillinge bekommen. Die Schwangerschaft verlief nicht ohne Komplikationen. Manchmal schien es, als würden nicht alle Babys überleben. Am Ende kamen die Drillinge gesund zur Welt.

Doku auf RTL+

Wer dachte, die Familienplanung des 44-jährigen Sängers und seiner vier Jahre jüngeren Frau sei endgültig beendet, der irrt. Zumindest nicht, wenn es nach ihr geht, wie sie jetzt in der auf RTL+ verfügbaren Dokumentation „Bushido – Reset“ verrät.

Sie habe das Gefühl, dass auch Baby Nummer neun kommen werde, erklärt Anna-Maria Ferchichi. „Nicht jetzt, aber in zwei Jahren“, sagte sie. Bushidos Augen weiten sich bei dieser Aussage. „Nein, das reicht jetzt“, sagt er. Wer die Hose mit den Ferchichis trägt und sich in der Frage durchsetzen wird, wird sich wohl erst bewähren.

Bushido soll von der Auswanderung nach Dubai zunächst nicht besonders begeistert gewesen sein. Doch nachdem ihm seine Frau ein Ultimatum gestellt hatte, gab er schließlich nach. Anna-Maria Ferchichi scheint Überzeugungskraft beweisen zu können.