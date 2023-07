Uxbridge, Vereinigtes Königreich

„Jetzt ist alles ein Kampf“, sagt Mike Okoli in dem weltmüden Tonfall, in dem er in den Moment sinkt, in dem ein Kunde seinen Laden verlässt.

„Als ich dieses Unternehmen gründete, waren meine Haare ganz schwarz“, betont Okoli, ein umgänglicher 64-Jähriger, der Nigeria in den 1990er Jahren verließ, um am westlichen Rand von London ein afro-karibisches Lebensmittelgeschäft zu eröffnen. Aber die Preise sind in die Höhe geschossen, das Geld ist verschwunden und Okolis Kopf ist haarlos, bis auf einen grauen Fleck, der sein Kinn verbirgt.

Oberflächlich betrachtet gibt es wenig Verbindung zwischen Okoli und Boris Johnson – dem dominantesten und umstrittensten Vertreter der britischen Politik seit einer Generation, der das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union führte und seiner Familie einst sagte, er wolle „Weltkönig“ werden.

Aber bis letzten Monat konnte Okoli Johnson zu seinem Nachbarn zählen. „Als Mensch ist er ein wirklich netter Kerl“, sagt der Ladenbesitzer gegenüber CNN, während er mit einem Auge auf die Kuriere blickt, die die Waren abliefern, und sich mit einigem Stolz an einen seltenen Besuch erinnert, den Johnson in der Stadt gemacht hat. „Er ist jemand, dem man zuhören möchte, egal was er sagt.“

Okoli sagt, er „liebe“ immer noch das Charisma des in Ungnade gefallenen Ex-Führers. „Aber…“, fügt er hinzu und verstummt. Bei Johnson gibt es jetzt immer ein „Aber“.

Johnson vertrat acht farbenfrohe Jahre lang Uxbridge und South Ruislip, bis er letzten Monat in einer Wolke aus Wut und Hybris aus dem Parlament stürmte, als seine Abgeordneten zu dem Schluss kamen, er habe über Parteien gelogen, die während der Covid-19-Sperren unter seiner Aufsicht stattfanden.

Nun könnten die Wähler, die er einst umworben hatte, bereit sein, die bisher eindeutigste Aussage zu machen, dass Großbritannien bereit ist, weiterzumachen.

Am Donnerstag findet eine Zwischenwahl zur Nachfolge von Johnson statt, zusammen mit zwei weiteren Nachwahlen zur Nachwahl von Abgeordneten in anderen Teilen des Landes. Und eine wieder erstarkte Labour-Partei, die weniger als vier Jahre von einer Wahlniederlage durch Johnson entfernt ist, strebt nach einem schlagzeilenträchtigen Sieg, der bestätigen würde, dass sie auf dem Weg zur Macht ist.

„Ich dachte, (Johnson) wäre ein Typ, der Dinge erledigen würde“, sagt Manoj Supeda, 47, der nur einen kurzen Spaziergang von Okolis Laden in Uxbridge entfernt eine chemische Reinigung betreibt. „Aber ich habe den totalen Respekt vor ihm verloren.

„Er hat immer noch nicht gesagt: ‚Ich habe mich geirrt, tut mir leid.‘ Er hat versucht, sich daraus zu befreien und es zu leugnen“, fügte Supeda hinzu und drückte damit seine Abscheu über den „Partygate“-Skandal aus, der Johnsons einst betörendes Amt erschütterte mit Teilen der Öffentlichkeit ziehen.

„Früher hatte die Öffentlichkeit Respekt vor Politikern“, sagt er. „(Aber) sie scheinen alle zu lügen, die Tories.“

Supeda, der 2019 für Johnson gestimmt hat, ist der archetypische schwankende Wähler in der archetypischen Region, die die Oppositionspartei unbedingt erreichen möchte. Und nach 13 Jahren politischer Instabilität und Umbruch herrscht unausweichlich das Gefühl, dass die Zeit für die Regierung gekommen ist.

„Es ist einfach Zeit für eine Veränderung“, sagt er. „Probieren Sie Labour aus. Schlimmer kann es nicht sein.“

Uxbridge steckt wie Großbritannien in einer Krise.

In der Stadt endet die Ausbreitung der Hauptstadt nach Westen. Zwei U-Bahnlinien, die die Londoner Innenstadt bedienen, beenden hier ihre Fahrten, während sich malerische Grüntöne mit den Grau- und Brauntönen der Vorstadtsiedlungen vermischen. Aber die Einkaufsstraßen werden immer kleiner und das örtliche Krankenhaus ist eines der schlechtesten in Großbritannien – von der Aufsichtsbehörde des Sektors als „unzureichend“ eingestuft.

Und landesweit haben die steigende Inflation, Streiks im öffentlichen Sektor und die Folgen des Brexit dazu geführt, dass Familien ärmer geworden sind und die Dienstleistungen bis zum Zusammenbruch zusammengebrochen sind. Einen Reisepass erneuern, mit dem Zug fahren, Lebensmittel einkaufen, einen Arzt aufsuchen – praktisch alles ist in Großbritannien schwieriger als früher.

Optimismus, die Währung, mit der Johnson einst so optimistisch gehandelt hat, ist Mangelware.

Okoli hat immer noch die Energie, Kunden – von denen er viele gut kennt – mit einer singenden Begrüßung zu begrüßen, wenn sie durch seine Tür treten. Aber er gibt mehr aus und verkauft weniger, und er ist nicht allein. „Wenn ein Kunde letzte Woche hereinkommt und etwas kauft, und diese Woche ist es ein anderer Preis, glauben Sie, dass er wiederkommen möchte?“ Okoli fragt.

Wie viele Einwohner von Uxbridge empfindet er eine anhaltende Zuneigung zu Johnson und sehnt sich immer noch nach dem eskapistischen Auftrieb, den er der Stadt einst bescherte. Okoli und andere erinnerten sich an Johnsons Brexit-Kampagne im Jahr 2016, eine Anstrengung, die von mutigen Versprechungen geprägt war, die scheinbar nur noch eine Ewigkeit entfernt liegen.

Aber Johnson gehört plötzlich der Vergangenheit an und die Bewohner von Uxbridge und South Ruislip machen sich mehr Sorgen um die Zukunft.

„Ich habe überhaupt nichts gegen Boris, aber wir brauchen frisches Blut, das sich wirklich um die Gegend kümmert“, sagt Sonia Caetano, die Besitzerin eines portugiesischen Cafés in einer heruntergekommenen Hauptstraße in Yiewsley, im benachteiligten Süden des Wahlkreises.

„Im Moment versuche ich, Tag für Tag zu arbeiten“, sagt sie über ihr Geschäft, das durch die steigenden Energiekosten „zerstört“ wurde. „Ich habe Leute in den Achtzigern, die jeden Tag hierher kommen, weil es immer ein Gespräch gibt … wenn wir verschwinden, können sie nirgendwo hingehen.“

Caetano sagt, sie denke „jeden Tag“ an die Rückkehr nach Portugal, von wo sie 2004 ausgewandert ist.

Sie kennt den Labour-Kandidaten für den von Johnson frei gewordenen Sitz, Danny Beales, der im nahegelegenen Krankenhaus geboren wurde und bis zu seinem 15. Lebensjahr im Wahlkreis lebte, als er und seine Mutter ihr Zuhause verloren. Sie nennt ihn „den einzigen Kandidaten, der in dieser Gegend tatsächlich sein Gesicht zeigt“.

Wenn Caetanos Nachbarn sich ihr bei der Wahl von Beales anschließen, könnte Labour einen der bedeutendsten Siege in der jüngeren politischen Geschichte Großbritanniens erringen.

Veränderungen liegen in der Luft und Labour dürfte davon profitieren. Meinungsumfragen gehen zuversichtlich davon aus, dass die Partei unter der Führung von Keir Starmer, einem ehemaligen Oberstaatsanwalt, bei den im nächsten Jahr erwarteten Parlamentswahlen an die Macht kommen wird.

Aber Uxbridge ist ein Testfall für diese Theorie, und die Spannungen sind hoch. „Sie können die landesweiten Umfragen sehen, genau wie ich, aber das sind echte Stimmen“, sagte Steve Reed, der Schattenjustizminister der Partei, der mit der Leitung des lokalen Wahlkampfs beauftragt ist, an einem heißen Nachmittag auf der Hauptstraße gegenüber CNN. Er prognostiziert ein „engeres Rennen“, als einige Medien vermuten lassen.

Einer Handvoll Medien, darunter CNN, wurde die Möglichkeit verweigert, den Labour-Kandidaten zu interviewen oder an einer Wahlveranstaltung teilzunehmen, ein ungewöhnlich zaghafter Schachzug einer Partei, die auf den Sieg bei einer Nachwahl hofft.

Und die umstrittene Erweiterung von ULEZ, einer weltweit ersten Niedrigemissionszone, die vom Londoner Labour-Bürgermeister ab Ende August eingeführt wurde hat den Tories eine Lebensader unter den Autofahrern gegeben.

Ansonsten gibt es im Wahlkampf kaum etwas zu besprechen. Steve Tuckwell, der Kandidat der Konservativen, hat auf seinen Plakaten praktisch jede Erwähnung seiner Partei unterlassen und sich stattdessen als „Anti-ULEZ“-Wahl bezeichnet – eine Anspielung auf den Plan, die Zone auszuweiten, in der das Fahren von Fahrzeugen mit hohem Schadstoffausstoß Gebühren erheben würde .

„Es gibt einige Schwierigkeiten, die wir überwinden müssen“, gibt Tuckwell, der als Stadtrat in der Region tätig war, in einem Interview mit CNN zu. Er lehnte es zweimal ab, zu sagen, ob er stolz auf die Regierungsbilanz seiner Partei sei, und sagte stattdessen, dass „das nationale Bild viele Komplexitäten aufweist“, einschließlich der Folgen von Covid-19 und Russlands Krieg in der Ukraine. „Jede Regierung hätte damit zu kämpfen.“

Für Labour könnte es einfacher sein, auf nationaler Ebene an die Macht zu gelangen. In einem von Wirtschaftskrisen erstickten Land kämpft die Partei darum, den Wählern eine Vision davon zu vermitteln, wie der Wandel aussehen wird.

Reed beschreibt seinen Pitch als „eine Beziehung zwischen Erwachsenen, in der man sich mit den Leuten darüber ausspricht, was möglich ist und was nicht.“ Die Labour-Partei beharrt darauf, nicht zu viel auszugeben, und möchte den Ruf verlieren, den sie sich in ihrer letzten Amtszeit erworben hat. Doch Kritiker forderten eine Finanzspritze, um die maroden Dienstleistungen des Staates zu reparieren.

„Menschen sind nicht dumm. Die Menschen verstehen die Herausforderungen, vor denen das Land steht“, sagt Reed.

Manche Wähler sind unverblümter. „Im Grunde sagen sie, wir machen weiter wie gewohnt“, sagt Mick, 61, der in der Nähe des Uxbridge-Bahnhofs einen Imbissstand betreibt und sein ganzes Leben lang Labour gewählt hat. „Warum wählen wir dann?“

Mick beschreibt Starmer, das pragmatische Gesicht der Partei seit 2020, als „ein etwas nasses Wochenende“. Urfah, eine Mutter von sechs Kindern, die für den ehemaligen Labour-Premierminister Tony Blair gestimmt hat, war nicht einmal in der Lage, den aktuellen Labour-Chef beim Namen zu nennen. „Wir haben Mühe, Essen auf den Tisch zu bringen, wir haben kein Interesse“, sagte sie.

„Labour gewinnt derzeit durch Zufall“, sagte James Johnson, der interne Umfragen im Downing Street-Betrieb von Theresa May leitete und das Meinungsforschungsunternehmen JL Partners gründete, gegenüber CNN über die landesweite Lage. Johnsons Unternehmen führte vor der Nachwahl in Uxbridge die erste große Meinungsumfrage durch, die einen soliden, aber angreifbaren Vorsprung von acht Punkten für Labour ergab. „Es gibt keine große Liebe zur Partei“, sagte er.

„Ich würde gerne glauben, dass sie mehr für die arbeitende Bevölkerung tun würden“, sagte Tracy Peabody, Zahnarzthelferin und Mutter von drei kleinen Jungen, gegenüber CNN in einer Hauptstraße in Ruislip Manor. „Aber ich denke, es sind zwei Flügel desselben Vogels, die alle aus dem gleichen Lied singen“, fügte sie über Labour und die Konservativen hinzu.

Nur dreieinhalb Jahre nach einer der schwersten Wahlniederlagen der Partei aller Zeiten wird das Ergebnis der Abstimmung am Donnerstag in Uxbridge zeigen, wie weit Labour gekommen ist.