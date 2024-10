Bondscoach Julian Nagelsmann wacht komend seizoen op de landswedstrijden van de DFB-Elf in de Nations League. Nach Informatie der Afbeelding moet de Leipziger David Raum verletzungsbedingt passeren. Dafür durft Robin Gosens te ontmoeten voor het feest op Freitag (20.45 uur/RTL) in Bosnië-Herzegovina en drie dagen later in München in Nederland (20.45 Uhr/ZDF) Geniet van je tijd in het DFB-Team na een snel jaar.

’s Morgens vroeg werd de Frankfurter legerchef Robin Koch geconfronteerd met luchtlandingsproblemen. Volg Nagelsmann aanvallende speler Kevin Schade (22) van Premier-League-Club FC Brentford.

Zorg alsjeblieft voor Kai Havertz (Knie), Jamal Musiala (Hüftgelenk) en Niclas Füllkrug (Achillessehnenreizung). Stammtorwart Marc-André ter Stegen valt met een knieblessure.